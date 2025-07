Teatro Chiabrera, approvata la variante per il recupero delle sale decorate e lo stralcio della passerella esterna

Savona. La Giunta comunale di Savona ha approvato, nella seduta odierna, una perizia di variante tecnica relativa ai lavori di valorizzazione del Teatro Chiabrera che prevede lo stralcio di alcune lavorazioni dal presente appalto, in particolare la passerella esterna che collega il piano del ridotto alla scala di sicurezza già esistente.

Contestualmente la variante recepisce le indicazioni della Soprintendenza legate alla tutela del bene, in particolare in merito al restauro delle superfici perimetrali (muri e volte) delle due sale del primo piano ai lati del ridotto, dove, in seguito ai rilievi e ai saggi effettuati, sono state rinvenute alcune decorazioni che verranno recuperate.

L’intervento di restauro, in via di completamento nell’arco delle prossime settimane, è stato complesso, in quanto gli strati emersi dalle analisi conoscitive hanno comportato lunghe attività di studio che consentiranno, una volta terminate le opere, di restituire alla città due spazi molto belli.

La variante comporta un importo delle opere più basso di 66mila euro, per via dello stralcio della passerella, ma non cambia il quadro economico complessivo che è di 1 milione 500mila euro.

Infatti, le risorse risultanti da questa rimodulazione e da quella già effettuata con la prima variante (per un totale di circa 200mila euro) verranno riutilizzate per la realizzazione delle ulteriori opere già previste nel progetto originario, tra cui, in particolare la passerella e l’ascensore esterno, necessario per rendere fruibile a tutti la sala del ridotto.