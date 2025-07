Tartaruga prova a fare il nido sulla spiaggia di Alassio, ma viene disturbata dai passanti e torna in mare

Alassio. Buone intenzioni, cattivo esito. È il riassunto dell’episodio avvenuto nella tarda serata di ieri (23 luglio), ad Alassio.

Una tartaruga caretta caretta (come avvenuto a Laigueglia e a Varazze pochi giorni fa) è salita dal mare e si è fatta largo sulla spiaggia, alla ricerca del posto ideale dove nidificare.

Ma a quel punto, alcuni passanti l’hanno vista e, convinti fosse in difficoltà (probabilmente per via della particolare andatura delle tartarughe), sono intervenuti con l’intenzione di aiutarla.

L’hanno toccata e sollevata, ma l’azione ha sortito l’effetto opposto rispetto a quelle che erano le intenzioni. L’animale, infatti, spaventato e disturbato dall’accaduto, ha desistito dal suo intento.

Una volta lasciato nuovamente sulla sabbia ha infatti ripreso subito la via del mare, allontanandosi dalla spiaggia.

L’accaduto ha così spinto il Glit (Gruppo Ligure Tartarughe) costituito da Arpal, Menkab, Acquario di Genova, IZS Istituto Zooprofilattico Sperimentale e Università di Genova a lanciare un appello a cittadini e turisti.

“È fondamentale ricordare che non si deve interagire fisicamente con la fauna selvatica, in alcun modo. Inoltre, è cruciale non disturbare gli animali nel loro habitat naturale. Se si incontra un esemplare che appare in difficoltà, la procedura corretta non è intervenire direttamente, ma piuttosto allertare immediatamente la Guardia Costiera: saranno loro ad attivare i protocolli appropriati per gestire la situazione in modo sicuro ed efficace”.