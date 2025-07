Tappa a Finale Ligure del COP30 Bike Ride: la staffetta in bicicletta per il clima

Finale Ligure sarà l’ultimo posto tappa in Italia, prima del passaggio in Francia, della COP30 Bike Ride, una gigantesca staffetta ciclistica internazionale verso la Conferenza ONU sul Clima (COP30) a Belém, in Brasile. La pedalata richiama l’attenzione non solo sull’urgenza di agire per il clima, ma anche su una soluzione concreta e comprovata, troppo spesso trascurata: la bicicletta.

La COP30 Bike Ride attraverserà l’Eurasia, e probabilmente anche l’Africa e il Sud America, mettendo in contatto comunità locali, funzionari comunali e sostenitori della mobilità dolce per promuovere il ruolo della bicicletta nella riduzione delle emissioni di CO₂ legate ai trasporti. Lungo il percorso, il team collaborerà con i comuni e le comunità ciclistiche per raccogliere impegni concreti per migliorare le infrastrutture e le politiche ciclabili negli anni a venire.

L’iniziativa per promuovere il ruolo della bicicletta nelle strategie di decarbonizzazione e per la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico evdrà una vera e propria staffetta muovesi anche in Europa e in Italia, da est verso Ovest.

“I trasporti sono una delle fonti di emissioni di gas serra in più rapida crescita a livello mondiale. La bicicletta è una soluzione pulita, economica e inclusiva che può ridurre significativamente le emissioni urbane, l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità della vita. La COP30 Bike Ride punta i riflettori sul ciclismo come una seria strategia climatica, non solo una scelta di vita” affermano gli organizzatori.

“Questa pedalata non è solo simbolica. È una campagna attiva per promuovere un vero cambiamento politico, su due ruote. La Bike Ride consegnerà alla COP30 10 proposte incentrate sull’implementazione della bicicletta per la protezione del clima. In ogni città che la staffetta visiterà, il team incontrerà gli stakeholder locali per discutere i loro piani per migliori piste ciclabili, strade più sicure e mobilità integrata, e raccogliere impegni pubblici per politiche ciclabili più efficaci” concludono.

A Finale Ligure arrivo previsto l’11 agosto e ripartenza il giorno successivo.