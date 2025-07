Taglio del nastro per casa Pertini a Roma, Arboscello: “Grande uomo e grande politico”

Stella. Questa mattina il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Arboscello ha partecipato, in rappresentanza dell’Assemblea Legislativa della Liguria, all’inaugurazione di un centro culturale nella casa romana di Sandro Pertini.

L’appartamento, che si trova in Piazza Trevi, è stato per 12 anni la residenza del Presidente della Repubblica e, grazie ad un progetto degli “Stati generali del patrimonio italiano” (Sgpi) diventa uno spazio aperto a studiosi, ricercatori e sede principale della rete delle città presidenziali creata da Sgpi.

“E’ un orgoglio e, soprattutto, un onore assistere alla riapertura dell’abitazione dove Sandro Pertini visse durante il suo mandato presidenziale – dichiara Roberto Arboscello – perché Sandro Pertini non è stato solo un grande uomo, un partigiano, un antifascista, ma è stato anche il presidente di tutti gli italiani e, in particolare, di noi liguri e di noi savonesi e lo porteremo sempre nel cuore come uomo delle istituzioni, come riferimento di un paese democratico e libero”.

“Pertini – ha concluso – ha interpretato al meglio il ruolo di presidente, esercitando il suo mandato con tanta passione e tanto cuore”.

Il vicepresidente era accompagnato dai consiglieri regionali Sara Foscolo e Alessandro Bozzano.