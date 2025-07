“Supereroi per il Gaslini” ad Andora: raccolti 4.454 euro per l’ospedale pediatrico

Andora. La manifestazione “Supereroi per il Gaslini – III edizione”, ha raccolto in un giorno 4.454,28 euro a favore dell’Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini di Genova. Consegnati all’associazione Gaslininsieme grazie all’evento, organizzato dal Comune di Andora e dal Lions Club Andora Valle del Merula, ha coinvolto numerosi cosplayer, artisti, musicisti e gruppi di costuming nazionali e locali, che hanno animato la giornata regalando sorrisi e divertimento a grandi e bambini. L’iniziativa ha visto il supporto di attività economiche, strutture ricettive e associazioni locali e liguri, oltre alla partecipazione gratuita di decine di volontari e performer.

Alla consegna simbolica dell’assegno, insieme a Fabio Cavallo, past president Lions Andora Val Merula, erano presenti il sindaco di Andora, Mauro Demichelis, il vicesindaco Daniele Martino, l’assessore alle Politiche Giovanili e all’Infanzia Alexandra Allegri, il consigliere comunale Ndricim Aga, e Luca “Batman” Marchiano del gruppo Supereroi per i Bambini, nato nel 2019 e ideatore della manifestazione che ha saputo coinvolgere anche gruppi di costuming ufficiali di Star Wars riconosciuti da Lucasfilm, come la Rebel Legion Italian Base e la 501st Italica Garrison, accompagnati dal droide rosa R2-KT e dai Droid Builders Italia, che hanno entusiasmato il pubblico con la loro presenza scenica.

“Andoresi e turisti sono stati ancora una volta molto generosi, permettendoci di superare la somma raccolta nella scorsa edizione – ha dichiarato Fabio Cavallo, già presidente del Lions Club Andora Valle del Merula, che ha realizzato due edizioni dell’evento prima di passare il testimone del Club a Mario Degola – Un sentito ringraziamento all’Ospedale e alla Fondazione Gaslini, che anche quest’anno hanno creduto nella nostra iniziativa, all’Amministrazione Comunale che ha co-organizzato l’evento, e in particolare al vicesindaco Daniele Martino. Un grazie speciale alle associazioni partecipanti, alle attività economiche e ricettive e a tutti coloro che, con la loro arte e il loro lavoro, hanno reso possibile una giornata di festa i cui effetti positivi arriveranno fino alle corsie dell’ospedale pediatrico genovese”.

Il vicesindaco Daniele Martino, con delega alle Associazioni, ha sottolineato il valore del lavoro di squadra guidato da una forte motivazione benefica: “Mi complimento con Fabio Cavallo e Luca Marchiano per aver saputo coinvolgere tante realtà intorno a un progetto che, oltre a sostenere un’importante istituzione sanitaria ligure, ha regalato un intrattenimento molto apprezzato dal pubblico – ha dichiarato Martino – L’entusiasmo e la voglia di fare bene sono stati evidenti in tutte le associazioni, le attività economiche, le strutture ricettive, gli artisti, gli animatori e i musicisti. Insieme a realtà provenienti da comuni vicini e da tutta Italia, hanno messo le proprie competenze e passioni al servizio di una manifestazione benefica unica nel suo genere. Un sentito grazie anche alle istituzioni e alle forze dell’ordine per la collaborazione e il sostegno”.

Gli organizzatori di “Supereroi per il Gaslini” ringraziano inoltre le Forze dell’Ordine e le Associazioni di Volontariato e Locali, tra cui la Polizia Stradale presente con la Lamborghini Huracán, la Polizia Locale, Zanardi Albert e i volontari Pompieri di Toirano “Quelli della 12.1”, i Volontari Andoresi della Croce Bianca, AVIS, la Protezione Civile, i Soci di Andora Più e di BNI – Il Faro di Andora, il gruppo Andora Giovani, Federico Degola & Soci. Un ringraziamento particolare va anche agli artisti intervenuti e alle numerose attività commerciali di via e piazza Doria, colonne portanti della manifestazione insieme ad alcune attività della via Aurelia, via Fontana e via dei Mille, che hanno dato supporto materiale, logistico e organizzativo, così come alle realtà economiche e turistiche che hanno generosamente messo in palio i premi.

La manifestazione ha visto la collaborazione una squadra formata da tante realtà che hanno partecipato alla realizzazione di un evento che in poche ore ha raccolto la somma destinata all’ospedale pediatrico genovese.

Doverosi i ringraziamenti. Ad animare l’evento i Cosplay e Associazioni Eroiche: Supereroi per i Bambini, da tutta la Liguria e oltre; Lorenzo e i Rebel Legion Italian Base & 501st Italica Garrison con Droid Builders Italia e l’adorabile R2KT, ospiti speciali di costuming di Star Wars riconosciuti ufficialmente da Lucasfilm; Francesco Echi di Lyguris con il suo gruppo LARP, giochi di ruolo dal vivo; Flavio Russo di Nucleo Ardente, softair e attività di mira per i più curiosi; Luca di Merli di Acciaio, rievocazione storica e combattimenti cavallereschi; l’Associazione Ludica Giovani, Yepp Albenga, presenza fissa e contributo prezioso.

Si sono esibiti in spettacolo e performance: Chiara Peirone, performer di pole dance e cosplayer; Luca Mannella & Jeferson Revello, musica live con i Sons of Beaches; Mehboob Nicolini e i Just Play; Durbany Kenya Acrobatic Show, spettacolo acrobatico internazionale; Gabriele Caridi; Diego Fecit Dv Videoproduzioni per il service e supporto a tutti gli artisti. Per il supporto alla presentazione del libro si ringrazia Giordano Siccardi, professore e promotore culturale, in collaborazione con Luca della Libreria Squilibri per la donazione di fumetti, libri e il supporto alla presentazione del libro. La sezione Arte e Creatività è stata curata da Sara Moon Flower Tattoo di Albenga, con il laboratorio di disegno per bambini; David Pollio, coordinatore del progetto Magic in collaborazione con Kraken Alassio. Un grazie alle Miss Andora e Ragazze Ma-fra Sara Berriolo, Althea Secchi, Arianna Vio, Veronica De Menech e Elena Calce, ai protagonisti dello spazio Motori e Passione: Stand Ma-Fra, con gli appassionati di auto tuning; Luxury Rent, sponsor premio lotteria; Cavallo George, partecipazione e supporto. Gabriele Pistarà, donatore premio lotteria; Aero Club Garlenda, donatori del volo panoramico.

Lunga la lista dei commercianti che hanno dato supporto materiale, logistico ed organizzativo. I Commercianti di via Doria e di Andora, colonne portanti dell’evento, per generosità e vicinanza: Bar Napoleon, Abbigliamento Why, Pescheria Doria, Totuccio, Optocentro, Doro Market, Bar Coffeehouse, Naby Foto, Caemi Tessuti, Emporio Indiani, Bar Doria, Bar Los Amigos, Shark Attack, Gelateria Era Glaciale, Raviolificio San Giorgio, Nadia Acconciature, Bruna Enrico srl, Simone & Luca Climel snc, Panificio Panelli, Pigîa e Pörta A Cá, Hotel Galleano, Hotel Moresco, Panificio Calderaro, Creuza de Ma, Studio OR Obbia Ragazzini.