Stelle nello Sport: il bilancio del primo semestre 2025

Tempo di primi bilanci per la 26ª edizione del progetto Stelle nello Sport che ha vissuto ieri sera un ennesimo momento di “festa”. Si è tenuto presso il Lido di Genova l’incontro di chiusura della Lotteria delle Stelle a sostegno della Gigi Ghirotti con l’estrazione del biglietto che si aggiudica la crociera Msc per due persone nel Mediterraneo. E’ stato direttamente il Prof. Henriquet a estrarre il biglietto numero 2827. Al fortunato possessore va la crociera Msc per due persone nel Mediterraneo (dettagli su www.stellenellosport.com/charity/lotteria).

A fare gli onori di casa, Carlo Pittaluga, amministratore del Lido di Genova che per il secondo anno consecutivo ha ospitato l’aperitivo finale a chiusura della Lotteria delle Stelle che ha portato la “Maratona benefica” di Stelle nello Sport a superare quota 50.000 euro di fondi raccolti per la Gigi Ghirotti. Superato il record dello scorso anno con l’obiettivo in occasione del Charity Event del prossimo autunno di crescere ancora. Sono stati ben 70 i Campioni che sono scesi in campo con Stelle nello Sport per l’Asta benefica a favore della Gigi Ghirotti sulla piattaforma Memorabid.

Nell’incontro di ieri è stato estratto anche il prezioso voucher di 1000 euro in viaggi offerto da Genovarent. A vincere è l’Associazione Bic Genova, presieduta da Marco Barbagelata, che propone diverse discipline sportive per ragazzi con disabilità (calcio, basket, danza, atletica).

Numerosi sono gli eventi estivi che vedranno Stelle nello Sport protagonista con il progetto “Energie per lo Sport”. Dopo il Meeting di Atletica Leggera a Celle Ligure, il 20 luglio ci sarà il Summer Hoops di Basket a Lerici. Subito dopo l’estate, poi, l’importante appuntamento con lo SportAbility Day, la più grande festa dello sport per tutte le abilità, fissata per sabato 4 ottobre al MySport Village Sciorba di Genova. Il 26 ottobre ritornerà con la 5° edizione il Torneo di Pallavolo S3 “Memorial Gian Luigi Corti” e a novembre ci saranno gli eventi di Stelle nello Sport nell’ambito del Festival Orientamenti per chiudere con il Charity Event delle Stelle e la consegna del Premio Internazionale “Un Cuore da Leone – Gian Luigi Corti”.

Un percorso quotidiano, ricco di attività ed eventi dedicati alla promozione dello sport e dei suoi valori tra i giovani, cercando di valorizzare e sostenere l’attività delle Associazioni sul territorio. Un bellissimo gioco di squadra con un primo bilancio del 2025 davvero entusiasmante.

“Abbiamo iniziato l’anno con lo screening di tutti i migliori risultati sportivi liguri – racconta Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport – poi abbiamo avviato il percorso nelle scuole con il progetto “Una Classe di Valori” promuovendo (ad oggi) 23 incontri con campioni ed esperti in diversi settori (alimentazione, dipendenze, etc) con la partecipazione di oltre 4.500 studenti. Abbiamo coinvolto oltre 130 scuole in Liguria nel concorso “Il Bello dello Sport” raccogliendo la cifra record di 10.425 elaborati. Al fianco dell’Ufficio scolastico regionale, con Endas, Fidal e Sport e Salute abbiamo riproposto Il Più Veloce della Città, storica manifestazione giunta alla 40° edizione”.

Grande successo anche per il Premio Fotografico Nicali – Iren che ha ricevuto ben 367 foto generando oltre 20 mila interazioni sui social. Premiati il 17 aprile presso il nuovo Auditorium Iren i 20 vincitori. Sono stati oltre 130 mila i voti che hanno permesso di eleggere gli sportivi dell’anno in Liguria, nell’anno in cui è Regione Europea dello Sport. Applausi per loro nell’ambito del 26° Galà delle Stelle che ha avuto come ospite d’onore Valentina Vezzali, icòna dello sport italiano, pluricampionessa olimpica e mondiale di scherma.

“Dal 22 al 24 maggio abbiamo organizzato, al fianco di Porto Antico, la 21° Festa dello Sport che ha ancora una volta coinvolto uno straordinario numero di giovani e di famiglie”, aggiunge Marco Callai, vicepresidente di Stelle nello Sport. “Tra i 140.000 partecipanti abbiamo avuto il piacere di poter coinvolgere 2.100 studenti che hanno partecipato all’Olimpiade delle Scuole. Tante le “stelle” in campo: dalle farfalle della ginnastica ritmica al campione di moto freestyle Vanni Oddera”.

Grande promozione è stata dedicata ai protagonisti dello sport ligure grazie alla trasmissione settimanale su Primocanale, il sito LiguriaSport.com, la newsletter dello Sport ligure, i canali social di Stelle nello Sport che hanno quest’anno messo il turbo superando il milione di visualizzazioni. Sono più di 300, ad oggi, articoli e servizi sui media liguri dedicati al progetto.

Luglio è il mese dell’Annuario Ligure dello Sport e, in occasione del lancio della 18° edizione, fissato per il prossimo 22 luglio in Regione Liguria, sarà illustrato anche lo studio annuale sui numeri dello sport in Liguria. Una preziosa cartina di tornasole sullo stato di salute del movimento sportivo ligure.

“Abbiamo supportato numerosi eventi in questo speciale 2025”, prosegue Michele Corti. “Tra i più importanti i Campionati Europei di Scherma che hanno riscosso uno straordinario successo di visibilità a livello internazionale. Grazie a Liguria 2025 Regione Europea dello Sport abbiamo lanciato un innovativo percorso al fianco di Bic Genova e Figc Sgs: si tratta del Calcio Integrato, iniziativa che permette di far giocare insieme ragazzi di tutte le abilità. Dopo le belle esperienze allo SportAbility Day, abbiamo strutturato un tour che porterà questa esperienza anche nelle altre province. Dopo le tappe di Genova e Savona, stiamo preparando quelle di Imperia e La Spezia”.

Prosegue anche il percorso di “Energie per lo Sport” promosso con il supporto di Iren luce gas e servizi, e grazie al quale Stelle nello Sport sostiene eventi e società su tutto il territorio ligure, per tutto il 2025: una partnership che sottolinea la volontà congiunta di promuovere il benessere delle comunità e uno stile di vita sano e sostenibile.

Un primo semestre davvero intenso, chiuso con un brindisi a cui hanno partecipato oltre 60 dirigenti sportivi e amici della Gigi Ghirotti. “Siamo davvero felici di questo percorso che ogni anno cresce e coinvolge sempre maggiori Associazioni”, sottolinea Michele Corti. “Grazie di cuore a Istituzioni, Sponsor e Associazioni che sono sempre al nostro fianco in questa “sfida” davvero importante. E’ un onore poter sostenere una Fondazione come la Gigi Ghirotti che è un punto fermo del nostro territorio, una realtà fondamentale che ogni anno assiste oltre 3000 famiglie a domicilio e nei due hospice a Bolzaneto e Albaro”.

Negli anni si è creata una rete “solidale” nel mondo sportivo. La quarta edizione della Lotteria delle Stelle ha potuto contare sulla partecipazione di numerose Associazioni: Andrea Doria, ANSD Vela Sestri Ponente, Aragno GS, Auxilium Pgs, Badminton Genova, Bic Genova, Carasco Pallavolo, Elpis Canottieri, Ginnastica Cornigliano, Ginnastica Regina Margherita, Ginnastica Rubattino, Ginnastica San Michele, Horse Club Rapallo, Hp Voltri Mele, Lanterna Taekwondo Genova, Lino Team, LNI Genova, Naica, Officina dell’Arte, Ogawa, Panathlon Ge Levante, Park Tennis, Pompilio Scherma, Prato Nevoso GAM Genova Asd, Rapallo Nuoto, Santa Sabina, Scherma Europei Genova 2025, Sci Club 3G, Tennis Club Lavadore, Tigullio Vip Padel, Tsn Genova, Urania, Vita SSD, Waterfront Sailing Club, Yacht Club Italiano e Zena Roller. A loro si sono uniti amici e aziende che non hanno voluto mancare: Ameri Daniela, Bartolomei Gioielleria, Bavoso Stefania, Beltratti Diego, Cambiaso Risso, Gazzi Cristina, Ignazio Messina & C., Italmatch Chemicals, L’Angolo del Caffè, Novelli 1934 Mercedes, Novelli Cristiano, Gaione Stefania, San Giorgio Automazione, Shipping Italy, Sofia nel Cuore, Solari Assicurazioni, Soroptimist Club Genova, Ventieventi.