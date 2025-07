“Stella al merito del lavoro 2026”: dalla Prefettura di Savona l’informativa per le candidature

Savona. “Stella al merito del lavoro”, anno 2026: il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che l’istruttoria delle proposte di candidatura per il conferimento dell’onorificenza dovranno essere inoltrate, in presenza dei requisiti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 143, secondo le modalità già in uso.

Pertanto le aziende, le organizzazioni sindacali ed assistenziali o direttamente i lavoratori interessati potranno produrre le suddette istanze agli Ispettorati Interregionali del Lavoro (I.I.L.) e agli Ispettorati Territoriali del Lavoro aventi sede nei capoluoghi di Regione diversi da quelli su cui insistono gli stessi Ispettorati Interregionali del Lavoro, entro e non oltre il termine tassativo del 20 settembre 2025.

Le proposte di conferimento relative ai lavoratori italiani all’estero, di cui all’art. 5 della legge in argomento, dovranno essere presentate alla Rappresentanza diplomatica o all’Ufficio consolare di riferimento.

Le candidature dovranno essere corredate dai seguenti documenti in carta semplice: Autocertificazione relativa alla nascita; Autocertificazione relativa alla cittadinanza italiana; Attestato di servizio o dei servizi prestati presso una o più aziende fino alla data della proposta o del pensionamento, indicando l’attuale o l’ultima sede di lavoro; Attestato relativo alla professionalità, perizia, laboriosità e condotta morale in azienda; Curriculum vitae; Autorizzazione da parte dell’interessato al trattamento dei dati personale (artt. 13 – 14 Regolamento (UE) 2016/679); Residenza, recapito telefonico ed e-mail ove disponibile, Estratto Conto Previdenziale INPS aggiornato.

Per ogni eventuale informazione, i candidati residenti nella provincia di Savona, potranno rivolgersi direttamente all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Genova.