Stefano Di Martino ospite speciale a “Ca’ de Berna” a Balestrino, le titolari: “Un onore averlo con noi”

Balestrino. “Una serata speciale, una felicità eterna, che puoi apprezzare solo se vieni a Ca’ de Berna”. E poi una dedica speciale ad Angela: “Le tue tagliatelle sono le più buone del mondo!”. Sono i due messaggi, scritti entrambi “con affetto”, che Stefano De Martino ha lasciato sul guestbook di “Ca’ de Berna”, l’hotel di Balestrino che ieri sera ha avuto come ospite speciale per cena proprio lo showman campano.

La struttura di Balestrino ha ospitato per la notte “La disperata erotica band”, che ieri ha accompagnato Di Martino nel suo show in piazza della Vittoria a Ceriale. E proprio grazie al tramite della band, le titolari dell’hotel, Doretta Pastorino e le sue figlia, hanno proposto a Di Martino di raggiungere la struttura per cenare tutti insieme.

Un invito che Di Martino ha accettato molto volentieri e anche molto apprezzato, come testimoniato dai due messaggi lasciati sul libro degli ospiti.

“Una persona estremamente gentile nella sua semplicità. Averlo come ospite è stato per noi un onore e un piacere” il commento delle titolari dell’hotel.