Stagione turistica e prenotazioni, ad Osiglia c’è il tutto esaurito anche di seconde case

Osiglia. Non solo mare, per l’estate 2025 spopola anche il lago. Quello di Osiglia sta vivendo un momento davvero positivo, considerando che i bed and breakfast e l’albergo, riaperto da poco, hanno prenotazioni e quasi il tutto esaurito fino al prossimo inverno. Anche le seconde case messe in vendita sono state acquistate praticamente tutte, specie da olandesi, inglesi e tedeschi che apprezzano il luogo immerso nella natura e la tranquillità.

La pandemia ha avuto questo risvolto economico importante, ovvero la ricerca di località turistiche meno pubblicizzate, dove anzichè il top dei servizi si predilige l’essenziale per vivere una vacanza più intima. La capacità ricettiva attuale è di circa 80 posti letto, quello che manca, ad oggi, è un campeggio attrezzato ed è proprio ciò su cui stanno lavorando i privati di concerto con l’Amministrazione comunale.

“L’area è già pronta, dove un tempo l’attività era presente – commenta il sindaco Paola Scarzella – Ci auguriamo che venga presto aperta per la sosta di camper e dare la possibilità di campeggiare in tenda, visto che ora siamo quasi obbligati a ordinarne il divieto per il pericolo di incendi e di bivacchi non regolamentati. Osiglia sta davvero vivendo una stagione di grande rilancio, grazie a tutti i residenti e agli operatori commerciali che hanno creduto nel progetto turistico, nonchè allo sforzo di mantenere servizi essenziali come la scuola, le poste e la farmacia, o l’attenzione nei confronti dell’ambiente, dalla pulizia alla sentieristica. Il nostro lago è sicuramente l’attrazione principale, come lo sono tutte le discipline sportive, acquatiche e non, che richiamano ogni settimana migliaia di atleti e appassionati. Un plauso va però anche agli artigiani dell’enogastronomia, che hanno fatto conoscere specialità uniche come la salsiccia e la grizza (il pane) di Osiglia. C’è ancora tanto da fare, ma siamo sulla buona strada”.