Stadio Bacigalupo, il Comune affida l’incarico per la progettazione degli impianti: spesa da 38mila euro

Savona. E’ stato affidato allo studio Gaminara di Savona l’incarico per la progettazione esecutiva della parte impiantistica per la riqualificazione dello stadio Bacigalupo. La spesa complessiva è di quasi 38mila euro.

Il progetto riguarda il quadro elettrico generale, dimensionamento delle linee elettriche di alimentazione di tutto l’impianto (torri faro, di emergenza per torri faro, degli spogliatoi, del campetto comparato, delle tribune), ripristino pompa drenaggio tunnel, allarme incendio, impianto di diffusione sonora, impianto di illuminazione del percorso tra stadio e campetto comparato, dimensinoamento tubazione di alimentazione idrica principale dell’acqua fredda.

“Dal certificato di idoneità statica e dalla relazione tecnica – viene riportato nella determina – si evince che le strutture principali in cemento armato e acciaio sono in generale in buono stato di conservazione, fatta eccezione per specifiche porzioni – in particolare: i primi sei gradoni della tribuna inferiore lato ovest, gli intradossi della tribuna superiore, alcune sezioni della gradinata est, le murature in blocchi di cls in corrispondenza delle scale di accesso, i locali di servizio sottostanti le tribune”.

“Al momento, alcune parti dell’impianto risultano formalmente interdette all’uso pubblico (in particolare le curve nord e sud e la gradinata est), mentre per le tribune ovest è stato raccomandato un monitoraggio continuo, nonché la programmazione di interventi di adeguamento sismico e di messa in sicurezza delle parti pericolanti”.

Entro ottobre Palazzo Sisto presenterà un progetto alla Regione per la manutenzione straordinaria e tornare alla piena fruizione dell’impianto sportivo. Fino ad oggi sono stati investiti oltre 230 mila euro per il manto erboso, per gli spogliatoi, per l’impianto elettrico, per le uscite di sicurezza e per l’impianto antincendio per permettere alle società di allenarsi.