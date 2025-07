Spoturnito, il resoconto della fase a gironi e il programma degli ottavi di finale

Spotorno. È gia tempo di ottavi di finale allo Spoturnito du Balun 2025. Comincerà oggi infatti la fase ad eliminazione diretta del torneo, con la sfida tra Krapfen e Hotel Melograno. Ma procediamo con ordine e andiamo a vedere quello che è successo nell’ultima giornata della fase a gironi.

Nel gruppo A i Dark Barber&Clothes chiudono a punteggio pieno, battendo 4-3 Monti, che difende comunque la seconda posizione. Pareggio 4-4 invece tra Bar Nando e Hotel Melograno, entrambe a quota 1 punto. Dominio dei Krapfen invece nel gruppo B. La squadra di Thomas Polito (miglior marcatore del torneo con 9 reti) vince 10-3 contro il Portioli FC e si assicura il primo posto. La Casa della Chiave vince l’altra sfida del girone contro il Malpasso Beach-Il Santo Mica Tanto e arriva al secondo posto.

Più equilibrato il girone C. Comandano i Friggi Friggi che vincono 5-2 contro il Passu du Ventu e chiudono in testa il girone a 7 punti. Proprio il Passu du Ventu arriva secondo con 6 punti, mentre terzo posto per i Bagni Royal che vincono 9-1 contro la Real Termoidraulica. Nel girone D invece primo posto mai in discussione per il Bar Lord Nelson che vince anche contro i Bagni Cerutti, terzi nel girone. Completa il quadro il Cantuccio che batte 8-2 l’Elfisa Srl e si prende la seconda posizione.

Questo il programma degli ottavi di finale:

17/07: 20:30 Krapfen – Hotel Melograno ; 21:30 Bar Lord Nelson – Real Termoidraulica ; 22:30 Monti – Portioli FC

18/07: 20:30 Bar Nando – La Casa della Chiave ; 21:30 Friggi Friggi – Elfisa Srl ; 22:30 Passu du Ventu – Bagni Cerutti

19/07: 20:30 Cantuccio – Bagni Royal ; 21:30 Dark Barber&Clothes – Malpasso Beach-Il Santo Mica Tanto