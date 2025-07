Spoturnito, i Bagni Royal tornano sul trono: battuto in finale il Portioli FC

Spotorno. L’ennesima cavalcata trionfale dei Bagni Royal che tornano ad essere padroni dello Spoturnito du Balun. La finale contro il Portioli FC è senza storia: 9-4 conclusivo in una partita dominata, nonostante le reti subite.

Già dai primi minuti si era capito che la partita sarebbe stata a favore dei vicecampioni dell’edizione 2024. Il 2-0 nei primi tre minuti infatti aveva già indirizzato la finale. In gol Ninivaggi e Core, poi le doppiette di Serhiienko e Prato (MVP del torneo) e la tripletta di Saviozzi. Per il Portioli a segno Freccero e Di Sisto con due doppiette.

Nella finale 3°/4° posto invece vince il Bar Lord Nelson, 5-3 contro i Krapfen. Non bastano i due gol di Polito, capocannoniere del torneo con 19 reti, e quello di Moscatelli: il terzo posto va al Bar Lord Nelson con Gabriele Barbero che vince il premio di migliore in campo. Da segnalare anche l’infortunio alla testa di Michele Latini, portato via con l’ambulanza. Il calciatore però sta meglio.