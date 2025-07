Spoturnito du Balun 2025, partono bene i Dark Barber&Clothes, sorpresa Passu du Ventu

Spotorno. Volgono alla conclusione le prime due giornate della fase a gironi dello Spoturnito du Balun 2025. Sorprese, gol e spettacolo come da tradizione al campo Monticello dove i Dark Barber&Clothes stanno cercando di difendere il primato. E sono stati proprio loro a battezzare il torneo vincendo la prima partita lunedì, 2-1 contro l’Hotel Melograno, prima di concedere il bis mercoledì battendo 3-1 il Bar Nando. Ora sfideranno Monti per il primato del girone A. Anche loro infatti, trascinati da Emanuele Capasso, hanno vinto le prime due partite.

Il girone B è guidato invece dai Krapfen, una delle compagini più accreditate per la vittoria finale. Un 10-1 contro Malpasso Beach-Il Santo Mica Tanto e un 6-5 contro La Casa della Chiave per issarsi a quota 6 punti. 3 punti, invece, per La Casa della Chiave e Portioli FC.

Nel gruppo C è il Passu du Ventu a farla da padrone grazie alla vittoria 3-1 contro la Real Termoidraulica e al 2-0 contro i Bagni Royal. Secondi in questo gruppo sono i Friggi Friggi di Elvis Metalla a quota 4 punti, mentre a 1 punto ci sono i Bagni Royal. La Real Termoidraulica è ancora ferma a 0, ma il ritorno del capocannoniere in carica Sergis Halaj può cambiare le carte in tavola per la fase finale.

Chiudiamo infine con il gruppo D, di cui deve ancora giocarsi lo scontro tra Cantuccio e Bagni Cerutti per chiudere la seconda giornata. Nella prima i Bagni Cerutti hanno vinto 5-2 contro Elfisa Srl, battuti anche dal Bar Lord Nelson. Proprio quest’ultimi sono a punteggio pieno dopo aver vinto contro Cantuccio.

Stasera il via della terza giornata che deciderà i piazzamenti dei vari gironi. Ricordiamo infatti che tutte le squadre accedono alla fase ad eliminazione diretta, ma il posizionamento è fondamentale per decidere gli accoppiamenti degli ottavi.