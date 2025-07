Sport, l’assessore Ferro: “Da Regione sforzo record su impiantistica. Nel 2025 stanziati 11 milioni di euro”

Liguria. “Nel 2025 Regione Liguria ha stanziato quasi 11 milioni di euro per interventi su impianti sportivi, pubblici e privati, e nuove aree attrezzate, confermandosi in prima linea nella promozione dello sport sul territorio. Si tratta di una cifra record che rafforza e rilancia l’impegno dell’amministrazione regionale nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport”.

Così l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro, intervenendo all’Hotel Excelsior di Rapallo durante il panel organizzato dall’Osservatorio Valore Sport, nell’ambito della nona edizione del Think Tank Liguria 2030 di The European House – Ambrosetti.

“Nel 2026 intendiamo proseguire con determinazione su questa strada, perché vogliamo che la nomina a ‘Regione Europea dello Sport’ lasci un’eredità tangibile e duratura, consolidando un livello di ambizione e attenzione che diventi il nuovo standard per lo sviluppo dello sport in Liguria – prosegue Ferro –. I risultati raggiunti poggiano le basi su una politica attenta e continuativa: dal 2019 a oggi, come evidenziato nel nuovo report dell’Osservatorio Valore Sport, gli investimenti per le opere di riqualificazione dell’impiantistica sportiva finanziate dalla Regione Liguria sono cresciuti costantemente e hanno generato un impatto socioeconomico superiore a 100 milioni di euro, pari a un ritorno di 4,5 volte rispetto al capitale pubblico e privato investito”.

“Numeri che si riflettono anche sugli indicatori nazionali – conclude l’assessore –. La Liguria è oggi la terza miglior regione italiana per il trend di miglioramento della pratica sportiva nell’ultimo decennio, la quarta per dotazione di impianti sportivi ogni 100.000 abitanti e la prima per dotazione di palestre nelle scuole. Infine, nonostante la Liguria sia la regione più anziana d’Italia, è al settimo posto nazionale per tasso di sedentarietà, dato che conferma la bontà delle politiche pubbliche e della rete di infrastrutture e servizi attivati per rendere l’attività fisica sempre più accessibile a tutte le età”.