Spettacolare tromba marina compare al largo di Varazze

Varazze. Spettacolo eccezionale all’orizzonte, questa mattina. Lo ha regalato una gigantesca tromba marina che si è improvvisamente formata al largo della costa di Varazze.

Allo stesso modo, e per fortuna, si è esaurita verso Celle come raccontato da Giovanni, uno degli addetti al salvataggio: “Si è esaurita a poca distanza dal porto di Varazze, in direzione Celle”.

Non è passato, dunque, inosservato questo insolito spettacolo regalato dalla natura. Oltre allo stupore, per qualche istante, si è anche temuto potesse provocare danni arrivando sulla costa. Ma non è successo, ed è andata bene così.