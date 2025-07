Solidarietà, l’iniziativa benefica “Lions Walk da Ventimiglia ad Arenzano” fa tappa ad Alassio

Alassio. Il Lions Club Alassio “Baia del Sole” ha promosso una giornata di movimento e beneficenza nell’ambito della manifestazione “Lions Walk da Ventimiglia ad Arenzano del Distretto Lions 108ia3” – III Tappa alla scoperta della Baia del Sole, camminata effettuata dal Governatore del Distretto Lions 108ia3 attraverso il territorio ligure per raccogliere fondi a favore della ricerca contro i tumori infantili.

“Un grande service corale – dichiara il presidente del Lions Club di Alassio Maurizio Cova – che ha visto Alassio come ‘città di tappa’ di una camminata benefica effettuata dal Governatore Distrettuale Mauro Imbrenda e che ha consentito di collaborare, promuovendo i valori dello sport, del divertimento e del benessere con Alassio Fitness, Veterani per lo Sport sezione Zucchinetti di Alassio e con Alassio WaveWalking (Cnam Alassio)”.

La giornata, arricchita da moltiplici esperienze quali una lezione svolta dalla docente e formatore di area sportiva-ginnastica-fitness Cristina Bosio sulla splendida passeggiata che unisce le città della Baia del Sole e da una marcia acquatica con l’affiancamento degli atleti del Cnam, in particolare grazie alla disponibilità della formatrice Maddalena Canepa, si è conclusa con l’arrivo, accolti dal Presidente Cova, presso i Bagni Walter di Alassio, che per una sera sono stati il centro del cuore sportivo e solidale alassino.

“Un’opportunità – concludono i soci del Club – per il nostro storico sodalizio per dare avvio alle manifestazioni, lunghe un intero anno sociale iniziato il primo luglio, per celebrare il settantesimo anniversario di Fondazione del Club sostenendo la “Lions Walk” e promuovendo un’importante opera di sensibilizzazione e raccolta fondi per la Fondazione Internazionale, in particolare per l’azione a favore della ricerca contro i tumori infantili, alla presenza del Governatore del Distretto Lions 108ia3 Mauro Imbrenda, del Presidente di Zona 3C del Distretto il socio alassino Luca Russo e del cerimoniere del Distretto, altro volenteroso camminatore, Paolo Perucca”.