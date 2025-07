Sicurezza in acqua e alla prevenzione degli incidenti in mare: a Spotorno incontro con Paolo Cappucciati

Spotorno. Il 25 luglio ricorre la Giornata Mondiale per la Prevenzione dell’Annegamento, istituita nel 2021 dalle Nazioni Unite e promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per richiamare l’attenzione su una delle principali cause di morte non intenzionale nel mondo: oltre 230.000 persone ogni anno perdono la vita per annegamento, spesso in circostanze evitabili.

In questa importante cornice, il Comune di Spotorno organizza un evento di sensibilizzazione aperto a tutta la cittadinanza, dedicato alla cultura della sicurezza in acqua e alla prevenzione degli incidenti in mare. L’appuntamento è fissato per questa sera lunedì 28 luglio 2025, alle ore 21.30, in Piazza della Vittoria.

La serata, promossa dal Centro Nautico Vadese e condotta dal divulgatore e sportivo Paolo Cappucciati, proporrà momenti di riflessione e approfondimento su come prevenire situazioni di rischio in mare, con particolare attenzione ai comportamenti corretti da adottare, alle tecniche base di salvataggio e alla formazione personale.

Durante l’incontro sarà possibile ascoltare alcune testimonianze dirette di salvataggi recenti, che offriranno uno spunto di riflessione concreto sull’importanza dell’intervento tempestivo e della preparazione. Interverranno inoltre rappresentanti della Capitaneria di Porto di Savona e della Società Nazionale di Salvamento, che condivideranno esperienze, dati e buone pratiche nell’ambito della prevenzione e del soccorso marittimo.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita. L’invito è rivolto a cittadini, turisti, famiglie e operatori del settore: un’occasione per ricordare che la sicurezza in mare è una responsabilità collettiva, che si costruisce con l’informazione, la consapevolezza e l’attenzione quotidiana.

“Il mare è bellezza, libertà, risorsa. Ma va conosciuto e rispettato. Promuovere la prevenzione significa salvare vite e trasmettere cultura. Vi aspettiamo lunedì 28 luglio in Piazza della Vittoria per una serata di impegno, conoscenza e condivisione.”