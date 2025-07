Sicurezza a Savona, più controlli nelle spiagge e stretta sui bus turistici

Savona. La sicurezza nelle spiagge e l’ordine pubblico in città. Sono i due temi che sono stati affrontati questa mattina nel corso della seduta del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica richiesto qualche settimana fa dal Comune di Savona.

Il sindaco, Marco Russo, insieme con l’assessore alla Sicurezza, Barbara Pasquali, hanno rappresentato queste problematiche ai rappresentanti del Tavolo presieduto dal prefetto Carlo De Rogatis.

“Sul primo fronte – dichiarano il sindaco e l’assessore – dovrà essere prediposto un rafforzamento del presidio con una sempre più stretta collaborazione fra tutte le forze dell’ordine. Verrà anche continuata l’attività di prevenzione ai caselli per evitare arrivi di pullman irregolari“.

Per quanto riguarda il secondo fronte il sindaco Russo l’assessore Pasquali aggiungono: “Abbiamo rappresentato, poi, l’intensificarsi di fenomeni che destano allarme sociale in diverse parti della città, non solo durante il ‘Downtown Music Festival’, ma anche in altre serate e che sono sfociati, addirittura, giovedì scorso in un’aggressione a tre agenti della polizia locale“.

“Su questo fenomeno, già oggetto di attenzione da parte di polizia e carabinieri, si è condivisa la necessità di un’attenzione sempre più alta, già a partire da stasera, in stretta collaborazione fra la polizia locale e tutte le forze dell’ordine“.

“Ringraziamo il prefetto, oltre che per l’attività che viene svolta quotidianamente per la sicurezza della città, anche per la riunione odierna molto costruttiva e positiva” concludono Russo e Pasquali.