Sicurezza a Savona, Fdi: “Bene l’azione decisa in Prefettura, ma serve anche controllo di vicinato”

Savona. “Dopo l’incontro che si è svolto in Prefettura con il sindaco e l’assessore alla sicurezza, apprendiamo con piacere che quanto da noi espresso e indicato, abbia trovato casa presso l’amministrazione comunale, come: una più stretta collaborazione con le forze dell’ordine, aumentare l’attenzione agli episodi di microcriminalità, monitoraggio dei punti caldi della città in concomitanza di eventi sociali, terminando con una maggiore collaborazione con le forze di polizia locale”.

Così il circolo Fdi di Savona sulla questione sicurezza nei mesi estivi.

“Proprio l’altro ieri alle 17,30 in pieno centro all’altezza dell’Autoscuola Mura, nostro malgrado non siamo riusciti a sventare uno scippo ai danni di una anziana signora da parte di “una cosiddetta risorsa” che dopo aver strappato la collanina si è dileguato. Fortunatamente la signora non si è fatta male. Ma possiamo andare avanti così?” aggiunge Giuseppe Giordanella, portavoce e vice presidente Fdi Savona.

“Crediamo che una più stretta collaborazione tra gli operatori delle forze dell’ordine che garantiscono la nostra sicurezza possa essere una delle varie iniziative volte alla soluzione di queste problematiche”.

“Considerato quanto avviene da anni in molti capoluoghi di provincia come Savona e anche in tanti comuni di piccole e medie dimensioni, considerata la municipalizzazione dei quartieri , il controllo di vicinato non sarebbe male in quei quartieri ove i cittadini ne facessero richiesta”.

“Il tutto secondo i dettami dei protocolli da sottoscrivere con le regole del Ministero degli Interni e pertanto con la Prefettura di Savona. Fratelli d’Italia con i suoi iscritti sarà comunque attenta a monitorare il territorio che è la nostra casa” conclude.