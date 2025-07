Si rompe un braccio durante una gara di bici, i genitori di Rachele: “Grazie a Quiliano Bike Speedwheel per la vicinanza e l’affetto”

Siamo i genitori di Rachele, bimba di 8 anni che frequenta la Quiliano Bike Speedwheel.

Domenica 29 in occasione del Giro dell’albicocca, gara ciclistica su strada tenutasi a Quiliano-Valleggia, durante la gara é caduta e nell’incidente ha ha riportato la frattura un braccio. Noi genitori insieme a Rachele, volevamo ringraziare la polisportiva Quiliano Bike, tra questi il maestro Riccardo Quintavalle ed il presidente della società Mauro Giogli, la nostra piccola maestra Michela e tutti gli altri componenti della società a vario titolo.

Oltre a loro non possiamo tralasciare tutti i genitori e tutti i piccoli “Aquilotti” che in questi giorni ci sono stati vicini e ci hanno mandato tantissimi messaggi sia privatamente che sui social dimostrando la propria vicinanza, solidarietà, affetto ed amicizia nei confronti di Rachele. Siete tantissimi e non riusciamo elencarvi tutti, siamo orgogliosi di far parte di questa società composta da professionisti, genitori e bambini che lo sport lo vedono come un sano divertimento dove é certamente presente la competizione ma dove i valori ed i sentimenti sono comunque in primo piano.

É difficile di questi tempi trovarsi in un ambiente dove si crea un alchimia composta da educazione, rispetto, sentimento e voglia di stare insieme. Abbiamo visto bimbi che si consolano nella sconfitte e si elogiano nelle vittorie ma sempre tutti abbracciati nella foto di gruppo.

Grazie a tutti, forza Aquilotti e complimenti ancora per i progressi raggiunti.

I genitori di Rachele