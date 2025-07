Sessanta espositori di prodotti tipici e street food, show cooking: tutto pronto per “Le Serre Village in Festa – Expò del territorio”

Liguria. Sessanta espositori di prodotti tipici e street food, show cooking, conferenze sui segreti dell’agricoltura e della cucina ligure in compagnia degli esperti, laboratori per bambini, tre serate di musica e cabaret che si affiancheranno all’Arena del Ballo.

Da venerdì 11 a domenica 13 luglio torna ad Albenga “Le Serre Village in Festa – Expò del territorio” dopo il successo dell’edizione dello scorso anno.

“Abbiamo voluto riproporre la manifestazione “Le Serre Village in festa” – commenta il presidente di Coop Liguria, Roberto Pittalis – per rimarcare il nostro impegno nella promozione del territorio e delle imprese locali. Per questo, accanto ai nostri fornitori, abbiamo invitato anche tante imprese agricole ingaune, che avranno modo di farsi conoscere e apprezzare. Nell’occasione, offriremo ai nostri Soci uno sconto del 20% su tutti i prodotti liguri e visite guidate gratuite per scoprire il patrimonio storico-artistico di Albenga”.

LE NOVITà

Gli eventi inizieranno in tutti e tre i giorni alle ore 18 e si concluderanno alle 23. In parallelo, i negozi della galleria commerciale del Centro Commerciale Le Serre e le grandi strutture che danno vita a Le Serre Village prolungheranno l’orario di apertura sempre fino alle 23 in modo da accogliere i visitatori per lo shopping serale .

Nella galleria del Centro Commerciale Le Serre saranno presenti quattro fumettisti liguri – Francesco D’Ippolito, Andrea Freccero, Vitale Mangiatorti e Paolo De Lorenzi – che eseguiranno tavole ad hoc. Le 21.30 saranno l’appuntamento fisso degli spettacoli di fine serata. Venerdì 11 salirà sul palco Leonardo Manera con il suo spettacolo “Sincero. Il recital”. Sabato 12 musica con la Babilonia Ethnic Band con un concerto a favore dell’associazione Cresc.i odv di Savona. Domenica 13 Andrea Di Marco e Andrea Possa in “Comici D.O.P”.

Ma alle 20.30 di ogni serata non perdetevi anche la musica con “I Tre Gotti”, Uke Swing e DNA Musica. Sabato 12 alle 18.30 la galleria del Centro Commerciale Le Serre ospiterà una sfilata di moda con protagonisti i propri clienti: gli interessati possono proporsi come modelli nei negozi dei marchi del centro.

“Questa seconda edizione sarà ancora più ricca, raccogliendo anche le richieste delle aziende espositrici e dei visitatori – spiega Serena Pestarino, coordinatrice del Parco Commerciale Le Serre Village -. Il numero degli stand è cresciuto del 20%, abbiamo ampliato le aree dove le persone potranno sedersi a gustare i prodotti come fosse una vera e propria sagra del territorio , aumentato il numero degli spettacoli e creato luoghi di incontro come l’Arena del Ballo, confermato la partnership con associazioni territoriali che proporranno nuove conferenze nonché con le Forze dell’Ordine che proporranno eventi e dimostrazioni per bambini e adulti. Visto l’interesse per lo show cooking abbiamo dato vita a un apposito spazio dove avremo l’agrichef Gabriella Caratti, presidente regionale delle Lady Chef Liguria Comparto della Federazione Italiana Cuochi, insieme a tanti altri ospiti che si alterneranno “.

LE COLLABORAZIONI

Torna infatti anche quest’anno la collaborazione con la “Condotta Slow Food Albenga Finale Alassio” che proporrà la conferenza di Anna Cricenti su ” Non facciamoci mangiare dal cibo” ( venerdì 11 ore 19.30) e l’incontro per approfondire i “Misteri svelati e ancora da svelare sul Chinotto di Savona” con il produttore e agronomo Luca Ottone ( sabato 12 ore 18.30).

Confermata la partnership con Cia Agricoltori Savona che proporrà ( venerdì 11 ore 20 ) uno show cooking con l’Agriturismo Palmero di Alassio e la Cooperativa Olivicola di Arnasco. E una conferenza – chiacchierata – degustazione sui vini del Ponente ligure con tre aziende vitivinicole ( sabato 12 ore 19.30).

L’Associazione “Siamo gente di mare” terrà invece una conferenza con protagonista centrale il mortaio. Appuntamento domenica 13 alle 18.30.

Tante le occasioni per le famiglie di passare una o più serate in allegria, dando la possibilità ai più piccoli di affrontare nuove esperienze come la falegnameria Lì per Lì, le animazioni di Mago Taz, il go kart, la parete da arrampicata. Oppure di scattare shooting con il proprio animale domestico a cura di Speedy Foto.

Sarà una tre giorni dove si potranno conoscere da vicino le attività dell’Esercito Italiano e i mezzi dell’Arma dei Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Con la Polizia di Stato si potrà svolgere anche un laboratorio di sicurezza stradale mentre con la Polizia Locale il laboratorio stradale si farà in go kart.

Anche la Protezione Civile e la Croce Bianca saranno presenti con laboratori specifici.

I numeri della scorsa edizione parlano chiaro: l’occasione di conoscere da vicino le eccellenze del territorio è stato apprezzata anche da tanti turisti che sono andati ad aggiungersi ai tradizionali frequentatori de “Le Serre Village” . Ad accoglierli quest’anno anche gli Info Point di IAT e Provincia di Savona che potranno guidarli alla scoperta del territorio.

E a proposito di territorio, l’Expò sarà anche l’occasione per i Soci Coop e per i loro familiari di conoscere da vicino i vetri dell’antica Albingaunum con quasi 200 reperti vitrei di inestimabile valore rinvenuti nelle necropoli romane ingaune, in una varietà di forme e colori, tra cui il Piatto Blu, un pezzo unico al mondo.

E la Torre trecentesca: uno dei simboli di Albenga con i suoi 30 metri d’altezza che permette ai visitatori di apprezzare la vista e la storia della “città dalle cento torri” a 360°. Iscrizioni al Punto Soci Coop, aperte fino a esaurimento posti disponibili, entro mercoledì 9 luglio.

INFO UTILI

Per conoscere il dettaglio del programma de “Le Serre Village in Festa – Expò del territorio” e prenotarsi per partecipare ad eventi e laboratori, consultare il sito leserrealbenga.it

Le Serre Village è anche raggiungibile ( consultare giorni e orari sul sito www.tpllinea.it/) con la Linea 72 che collega la Stazione FS di Albenga a Villanova d’Albenga e ha una sua nuova fermata proprio davanti a Le Serre Village in via Martiri della Foce.