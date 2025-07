Serie D, Vado: può arrivare il colpo Barwauh, il fratello di Balotelli

Vado Ligure. Vado-Enock Barwuah, si può fare. Questa la novità emersa nelle ultime ore che avvicina Barwuah, fratello di Mario Balotelli, alla corte dei rossoblù. Avevamo raccontato della veridicità dei contatti di questa notizia che ha preso piede a livello nazionale.

Sul giocatore anche altre squadre, tra le quali la Clivense del presidente ed ex giocatore di Serie A Sergio Pellissier. Un altro club ambizioso, che sta cercando di riportare in alto il progetto Chievo Verona che ha avuto i suoi picchi nella massima serie e in Europa. Ma la scelta sembra proprio essere orientata più dalla parte dei rossoblù.

Punta duttile di leva 1993, Barwuah ha militato in diverse squadre italiane e estere. L’ultima esperienza è stata all’Ospitaletto con la promozione in Serie C, prima quella con l’ex Vado Marco Didu alla Pro Palazzolo.

Sarebbe un vero e proprio colpaccio (anche a livello mediatico) messo a segno dai ds Mancuso e Tarabotto che alzerebbe ancora di più il livello di una rosa che punta a lottare nuovamente per il vertice del prossimo campionato di Serie D.