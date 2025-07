Serie D, Vado: l’interessamento per Enock Barwuah circola a livello nazionale

Vado Ligure. È letteralmente rimbalzata in tutta Italia la voce dell’interessamento del Vado per Enock Barwuah, attaccante e fratello di Mario Balotelli. Per lui tante esperienze in categoria e all’estero tra Inghilterra, San Marino e Turchia.

L’alimentarsi del rumor è stato portato senz’altro dal podcast “Te ne intendi di calcio?” con i giornalisti Sandro Sabatini e Nico Schira e l’ex portiere della Sampdoria Emiliano Viviano. Insieme a loro ecco “Super Mario” e lo stesso Enock, incalzato da Schira dopo la risposta alla domanda di Sabatini sulla sua prossima destinazione: “Lui ha vinto il campionato con l’Ospitaletto che vorrebbe tenerlo in C però c’è una big di Serie D che ha grandi ambizioni che lo corteggia”. In sovrimpressione il logo dei rossoblù. Simpatica poi la scena di Balotelli che invita Schira a rivelare tutto pubblicamente tra le risate generali. “Inizia con V?”, o in maniera più esplicita Sabatini: “Bisognava chiedergli ‘dove vai a giocare?’ e lui ‘Vado’! Non avete i tempi dello spettacolo”.

Come già raccontato, ieri il club rossoblù ha confermato che il contatto è avvenuto. Tuttavia allo stato attuale i discorsi non sono andati avanti. Si aspettano eventuali novità ma una cosa è certa: indipendentemente da questa trattativa, il Vado punta ancora in grande e questo lo sanno anche fuori regione.