Il Vado annuncia l’innesto del centrocampista di quantità Daniele Pastorino.

Classe 2005, cresce nel settore giovanile del Genoa per poi passare nel 2023 al Sestri Levante.

La scorsa stagione, in prestito alla Lavagnese con mister Roselli, scende in campo in 28 partite di campionato di Serie D.