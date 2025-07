Serie D, Vado. Colpaccio Enock Barwuah: è fatta per l’arrivo del fratello di Balotelli

Vado Ligure. Era da attendere poco tempo per scoprire il nuovo colpo in attacco, così aveva preannunciato il direttore sportivo Mancuso. Sono stati giorni particolarmente caldi per questa operazione, dalla quale è uscito in pompa magna il nome di Enock Barwuah. Forte era l’interessamento della Clivense, con il presidente Sergio Pellissier che avrebbe tentato fino all’ultimo di assicurarselo. Ma i rossoblù sono sempre rimasti in piena corsa. Questa storia oggi trova la sua quadra definitiva: è ufficiale, il fratello di Mario Balotelli è un nuovo attaccante del Vado.

Il comunicato:

UFFICIALE: Enock Barwuah è un nuovo calciatore rossoblù.

L’attaccante arriva a Vado dopo aver diviso la scorsa stagione tra Pro Palazzolo e Ospitaletto, dove ha conquistato la promozione in Serie C.

Benvenuto Enock!