Serie D, Vado: ora il sogno estivo è “Super Mario” Balotelli

Vado Ligure. “Bomba” di calciomercato o suggestione di mezza estate? La voce che circola nelle ultime ore punta i riflettori sul Vado Calcio.

L’ambizioso club del presidente Franco Tarabotto – militante in Serie D – sta nuovamente allestendo una squadra di prim’ordine per la categoria al fine di competere nelle posizioni di vertice e tentare l’approdo tra i professionisti. La ciliegina sulla torta della campagna acquisti potrebbe portare l’incredibile nome di Mario Balotelli.

Nei giorni scorsi il Vado ha ingaggiato Enock Barwuah, fratello minore di Balotelli. Il giocatore – prossimo a compiere 35 anni e attualmente svincolato – dopo l’ultima esperienza al Genoa pare abbia avuto alcuni primi approcci informali con il sodalizio vadese, in prima istanza anche solo per potersi allenare assieme al fratello in attesa di una possibile sistemazione. Sarebbe arrivata recentemente un’offerta dal Messico, declinata.

L’intenzione dei rossoblu a questo punto è quella di tentare un clamoroso affondo anche per “Super Mario”. Al momento solo “rumors”, non ci sarebbe una vera trattativa in corso. Se però non dovessero giungere offerte da categorie superiori il sogno estivo dell’ambiente vadese potrebbe davvero prendere forma.