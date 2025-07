Serie D, la Cairese si mette al lavoro: i convocati di mister Solari

Dopo Celle Varazze e Vado anche la terza savonese impegnata in Serie D inizia la preparazione. La Cairese del confermato mister Matteo Solari si appresta a iniziare la seconda stagione di fila in quarta serie, dopo la salvezza ottenuta ai playout della scorsa stagione. Il club ha diramato la lista dei convocati. Sono tanti i volti nuovi al termine di un mercato che ha guardato tanto alla Liguria. Non ci sono più giocatori protagonisti della salvezza come il portiere Cangane, il difensore Garbarino, il centrocampista Ngamba e l’attaccante Oubakent. Lartey, particolarmente stimato da Solari, il playmaker Federico e il terzino De Mori sono in ritiro con il Novara, l’altra squadra della famiglia Boveri.

Ecco l’elenco completo

Portieri: Bressan, Ceppi, Levratto, Zunino.

Difensori: Anedda, Anselmo, Bausano, Boveri, Gargiulo, Sancinito, Scarrone, Youssoufa.

Centrocampisti: Carnesecchi, Castiglia, Graziani Gabriel, Gulli, Jebbar, Turco, Turone, Vignaroli.

Attaccanti: Carta, Fernandez, Garcia, Giacchino, Graziani Thomas, Piacenza, Reinero.