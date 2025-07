Vado Ligure. Simone Raffini è un nuovo calciatore del Vado.

Attaccante, classe 1996, nello scorso campionato ha segnato 14 gol con l’Imolese. Nelle ultime stagioni è andato in doppia cifra di reti anche con Roma City e Carpi.

Per lui più di 130 presenze in carriera in Serie C con le maglie di Paganese, Fermana, Ravenna, Pontedera, Pordenone e Lucchese.