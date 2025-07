Serie D, Celle Varazze. Pisano: “Lavoriamo duro senza farci distrarre dall’esterno”. Barletta: “Qui dopo tanta gavetta”

Valle d’Aosta. È ufficialmente iniziato il periodo di preparazione del Celle Varazze in vista del prossimo campionato di Serie D. I biancoblù si trovano a Roisan, comune a pochi chilometri da Aosta, per il loro ritiro pre stagionale fuori regione che durerà fino al 27 luglio. Tempo di iniziare a lavorare sul campo per il gruppo squadra delle civette targato 2025-2026, composto da un blocco locale insieme a giocatori da fuori regione con esperienze importanti alle spalle. Con uno staff ampliato che vede, tra i tanti, David Balleri come vice e l’ex bomber Lorenzo Anselmo tra i collaboratori. Direttamente dalla Valle D’Aosta hanno parlato mister Mario Pisano e il direttore generale Umberto Barletta.

Mister Pisano, quali sono le tue sensazioni dalle prime sgambate in Valle D’Aosta?

Positivissime, sensazioni davvero piacevolissime sotto tutti i punti di vista. Non ti dico “emozionante” perché non ho quel tipo di sensibilità, però ti dico che il piacere lo sento ancora. È piacevole trovarci e riuscire a stare, anche solo per un giorno, con lo staff, con Umbe, e riuscire costantemente a trasmetterci informazioni. Con lo staff, ci siamo messi subito a organizzare l’allenamento di oggi. Così possiamo rivedere anche tutto quello che è stato fatto ieri, avere i giocatori a portata di mano, sia tra di loro perché è importante creare un legame, sia per noi per lavorare meglio. È tutto estremamente piacevole. Poi, chiaro, non siamo in gita: dobbiamo lavorare duro, dobbiamo farci il mazzo, perché l’obiettivo è quello. E alla fine conta solo vincere le partite, come sempre. Però, se a tutto questo riesci ad abbinare anche il piacere di stare insieme, allora si sta bene. Possiamo dirlo.

Direttore Barletta, da dove è nata l’idea di organizzare il ritiro di Roissan?

Il ritiro nasce da un’idea in cui credo molto. In una rosa rivoluzionata come la nostra, questo ci permette di vivere 24 ore su 24 nella mentalità della società. Una società che, mi permetto di dire, è organizzata. Questo ritiro ci serve per creare il gruppo, accelerare il processo di amalgama e soprattutto per far metabolizzare ai ragazzi i concetti dell’allenatore. Avevo promesso al mister che, se avessimo vinto il campionato, saremmo andati in ritiro. La promessa è stata mantenuta.

Come avete lavorato sul mercato, direttore?

Come sempre in totale condivisione con il mister. Questa è una regola base che mi sono dato da quando ho iniziato a svolgere questo ruolo: i giocatori devono piacere al mister, devono essere funzionali ai suoi principi. La squadra nasce da una profonda analisi di ogni profilo, anche dal punto di vista morale. Chi viene qui deve essere dedito al lavoro, deve essere motivato, disposto al sacrificio. Non ci piacciono i giocatori che cercano sempre alibi. C’è stata un’analisi dettagliata dei profili richiesti dal mister e, devo dire, siamo riusciti a prenderli quasi tutti. I giocatori che ci eravamo prefissati di prendere, sono arrivati. Questo ci dà soddisfazione.

E qual è stata questa analisi, mister?

Abbiamo dovuto alzare il livello fisico e l’altezza media della squadra. È fondamentale in un girone come il nostro, il Girone A, che è molto fisico, con campi misti tra erba naturale e sintetica. È vero che si gioca con i piedi, ma se fai una squadra solo di giocatori piccoli, poi diventa complicato. Se sei uno di quei giocatori più leggeri, devi essere davvero speciale. Quindi abbiamo alzato i centimetri un po’ ovunque: dietro, a centrocampo, e anche davanti. Il secondo aspetto fondamentale sono stati i giocatori cognitivi: oggi affronti squadre che ti studiano, preparano le partite, sanno cosa fare. Se vai in campo senza un’idea, diventa dura. Servono giocatori che sappiano fare le scelte giuste, con e senza palla, che conoscano l’occupazione degli spazi, che siano consapevoli in ogni fase del gioco. Poi c’è un discorso a parte per i più offensivi: lì guardi la qualità, la capacità di far gol, di saltare l’uomo. Ma per tutto il resto, abbiamo cercato fisicità, intelligenza calcistica, capacità di stare all’interno del gruppo. Tutti questi sono stati criteri fondamentali per essere scelti da noi, nel nostro piccolo.

Pisano, rirovi Gianmarco Insolito dopo gli anni insieme al Pietra. Cosa ti aspetti da lui?

Tutti sanno cosa penso io di Jimmy, sia come ragazzo che come calciatore. Al primo appuntamento in cui ci siamo visti, la prima cosa che mi ha detto Barletta è stata: “Riusciamo a prenderlo Insolito?” Dopo che abbiamo vinto il campionato, ci siamo rivisti due giorni dopo. E la sua prima domanda è stata ancora: “Ma allora, Insolito cosa facciamo?” Quindi, da fuori può sembrare una cosa calata dall’alto, ma non è così. È vero che Jimmy è un ragazzo speciale, anche se da fuori magari una volta all’anno può avere qualche comportamento sbagliato. Però sono errori che derivano da un eccesso di generosità. Come dico sempre: è il giocatore di talento che si allena meglio che io abbia mai visto. Per il talento che ha, non sa andare piano: in settimana va sempre forte. Ogni tanto paga anche emotivamente, ma è veramente un ragazzo buono. Come giocatore, non si discute. Passa questo messaggio, sì. E non voglio rinnegare la scelta, assolutamente. Però ci tengo a dire che anche Umbe era convinto quanto me. E mi ha fatto piacere. Dico la verità: avrei fatto di tutto per portarlo. Però dopo la squalifica all’ultima giornata mi ha fatto girare un po’ le scatole vedere com’era andato. Avrei comunque fatto il suo nome, ma vedere anche Umbe così convinto e motivato mi ha sicuramente aiutato. Mi aspetto tanto da lui. È un giocatore forte. Quando è uscito dalla Primavera del Carpi, dopo anni a Genova, poteva fare questa categoria con assoluta semplicità. Non è che non avesse offerte: ha fatto altre scelte, per motivi suoi. Poi, come spesso succede, per il “calciofilo del bar” è diventato prima il giocatore da Promozione che non può fare l’Eccellenza, poi quello da Eccellenza che non può fare la Serie D. Noi cercheremo di dimostrare il contrario. E ne siamo certi, assolutamente.

Invece, direttore, come vedi il campionato dovendo immaginare una griglia di partenza?

È chiaro che alcune squadre stanno facendo un mercato importante. Oggi vedevo che il Pavia si sta muovendo bene. E anche i nostri vicini, il Vado, hanno fatto un mercato importante. Ci sono società che si stanno rinforzando, ho visto anche tanti movimenti da parte della Vogherese, anche se hanno cambiato molto. Ti dico: con il mister abbiamo identificato 7-8 squadre che devono starci dietro. Questo è l’obiettivo. Tutto quello che verrà in più sarà solo guadagnato. Quindi sì: Pavia e Vado sono due squadre che stanno facendo una campagna acquisti molto importante.

E a livello di tuo ambientamento personale con la categoria?

Non mi ero mai trovato in un contesto del genere, ovviamente. Però devo dire che aver fatto gavetta mi ha aiutato tanto: trovarmi in situazioni difficili, anche se in proporzioni diverse, mi ha preparato. La Serie D è un altro mondo. Le dinamiche sono molto diverse. Basti pensare che quasi tutti i giocatori hanno un procuratore, quindi non tratti più direttamente con l’atleta come accadeva in passato. Ora ci sono più persone coinvolte, più interlocutori. E poi ci sono società più blasonate, con una forza economica importante, e questo alza il livello della concorrenza. In più, è una competizione di livello nazionale, non più regionale, e questo cambia tutto. Per fortuna lavoro a stretto contatto con il mister e con un’area scouting di cui mi fido molto. Quando ci vengono proposti dei profili, li analizziamo, li visioniamo, e se ci convincono, cerchiamo di concretizzare.

Mister, vi danno tra le squadre di vertice solo per mettervi pressione o hanno un po’ di ragione?

Incoscente pensare di distrarci con così poco. Sinceramente non mi sono mai fatto condizionare dal pensiero degli altri. È sempre stata la mia forza. Magari per questo risulto scomodo o poco simpatico a qualcuno, ma francamente non me ne frega niente. Io e il direttore ci siamo parlati, poi abbiamo parlato alla squadra e con lo staff. Quest’anno si è aggiunto anche Lollo Anselmo che per noi è un supporto fondamentale. Abbiamo rinnovato tutto il gruppo tecnico. Balleri come vice, Giannubilo assistente e Francini preparatore dei portieri. Abbiamo deciso di restare concentrati solo su di noi. C’è sempre chi ti dice che finirai nei playout, chi invece prova a metterti pressione dicendo che “devi arrivare almeno terzo”. Poi c’è quello a cui stai simpatico, magari è amico di un giocatore, del direttore, nostro tifoso, e ti dice che “abbiamo uno squadrone”. Ma sono tutti commenti che lasciano il tempo che trovano. Perché alla fine non sappiamo nemmeno in che tipo di girone ci troveremo. Sappiamo in linea generale chi si sta rinforzando, ma non conosciamo ancora davvero il livello delle avversarie. E allora, in situazioni così, c’è solo una cosa da fare: concentrarsi su noi stessi. Quindi non mi interessa cosa dicono o pensano gli altri. Conta solo il lavoro: gli allenamenti, la fatica, la mentalità, l’andare d’accordo, lo stare bene insieme, il giocare partite vere e vincerle. Anche l’anno scorso dicevano che eravamo mezzi fritti, spacciati. Poi ha parlato il campo.

Ultima domanda per Barletta: come vi sentite in questo momento come società?



Negli ultimi due anni, in campo siamo cresciuti in modo molto veloce. Probabilmente, la crescita societaria deve ancora mettersi al passo con quella che è stata la crescita sportiva, così rapida. Ma ci arriveremo. Lo stiamo facendo step by step, come dice anche il mister Anselmo. Stiamo inserendo figure che possano darci una mano, come appunto menzionava lui: persone che conoscano bene la società e che fungano da raccordo tra squadra e dirigenza. Abbiamo inserito anche un nuovo responsabile del settore giovanile, Lorenzo Parelli. Anche da quel punto di vista dobbiamo cdobbiamo È chiaro che, non è un mistero per nessuno, siamo una società economicamente solida. Siamo seri, rispettiamo gli accordi presi, e questo ci permette di lavorare bene. In queste condizioni, crescere è sicuramente più semplice che in altri contesti.

Ultima domanda per Pisano: quali sono le tue sensazioni personali per questa nuova esperienza? È un po’ il tuo mondo con tutta questa organizzazione. A 40 anni in Serie D avevi detto. E a 50?

Io sono uno di quelli che 15 anni fa faceva salire mio padre sul palchetto, all’uscita di Andora, per riprendere le partite. Passavo per quello che voleva fare il fenomeno, perché facevo la match analysis. Ricordo tre anni fa, in una partita di Promozione, che abbiamo subito il gol del pareggio verso la fine. Per fortuna l’abbiamo vinta nel recupero ma ricordo di essermi sentito dire: “Vai a vedere anche questo al video”, come se fossi un cretino perché sapevo fare il mio lavoro. Quindi sì, quello che dici è vero: questo è il mio mondo e ci tengo tanto. Mi ero posto l’obiettivo di arrivare a 40 anni in Serie D. E ci sono arrivato. Ora sono carichissimo per la prossima stagione. Penso sempre che la fortuna di un uomo sia un altro uomo. Non posso dimenticare chi mi ha aiutato all’inizio e lungo tutto il percorso. Potrei parlare all’infinito del primo presidente che mi ha dato fiducia, di Sergio Bogliolo, che era il mio direttore sportivo, del trio di dirigenti Faggiano, Fulvio e Ricciardi che mi ha supportato a Pietra. Di Micalizzi, di Luca Filadelli che è stato fondamentale. E ora sono qua. Sì, probabilmente sono stato anche bravo, può darsi. Lo vedremo. Ma senza Umberto e senza Stefania Villa, qua non ci sarei. Non bisogna mai dimenticare da dove si arriva. È fondamentale. Da fuori magari do l’idea di fare un po’ il fenomeno, ma non me ne frega niente. Io so chi sono, cosa devo fare, e dove sono. Volevo arrivare a 40 anni in Serie D, e ce l’ho fatta. Considerando che ho preso un anno di pausa per motivi che col calcio non c’entravano, alla fine è come se ci fossi arrivato davvero a 40. Ho mantenuto la parola. E a 50? Mi vedo ancora sul campo. Non bisogna mai porre limiti alle proprie ambizioni. Solo 12 mesi fa ero un allenatore senza squadra. Avevo qualche richiesta in Eccellenza, una o due forse in Promozione. Mi ero promesso che non avrei più allenato in Promozione. E che avrei accettato solo due squadre se mi avessero chiamato in Eccellenza. Sono stato capace di stare fermo, e non è una cosa da tutti. Perché la forza caratteriale si misura nei momenti di difficoltà. Una di quelle due squadre mi ha chiamato. Abbiamo fatto grandi cose insieme. E ora siamo qui. Ma quello che è successo non conta più niente. Conta solo quello che succederà dal 7 settembre. Bisogna avere il veleno giusto, l’attenzione giusta, la determinazione giusta. Sapere rimanere uniti. E vincere le partite. Perché alla fine, è quello che conta.