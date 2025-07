Serie D. Cairese, Elisa Vico: “Giocatori liguri e bravi per alzare il livello in Val Bormida”

La Cairese ha, da pochi giorni, iniziato la preparazione per la seconda stagione consecutiva in serie D. La vicepresidente Elisa Vico afferma che l’obiettivo del campionato in arrivo sarà quello di divertirsi ed arrivare il più in alto possibile.

Avete puntato su tanti profili liguri. Come mai questa scelta?

“Il nostro progetto è quello di alzare il livello in Val Bormida anche dopo la scomparsa di numerose società importanti che si trovavano in Serie D. Quindi abbiamo provato a far ritrovare proprio qua i migliori profili del territorio; sono stati loro, come abbiamo visto con la salvezza l’anno passato, che hanno dato qualcosa in più perché sentono l’appartenenza con la squadra.”

C’è qualche giocatore in particolare che la incuriosisce?

“La curiosità è il nuovo attaccante Reinero che la passata stagione ha fatto parecchi goal con il Caravaggio nell’altro girone. Perciò speriamo che renda come ha fatto l’anno scorso.”

Com’è nata la trattativa con l’attaccante argentino Reinero?

“Ricercavamo una punta prolifica perché alla fine il problema di quasi tutte le squadre è quello; noi l’anno scorso riuscivamo a creare tanto, ma a finalizzare poco. Oltretutto abbiamo visto anche che è un bravissimo ragazzo con cui si può parlare e avere un buon rapporto rispetto all’anno passato nel quale abbiamo avuto un po’ di problemi con altri che sono voluti andare via.”

I gemelli Graziani ritornano dopo l’Eccelenza. E’ stata una richiesta di mister Solari?

“No, i Graziani sono un nostra trattativa: il mister e contentissimo però siamo andati a cercare calciatori liguri con le capacità per giocare qua alla Cairese. I due fratelli erano andati via dopo la vittoria dei playoff per avvicinarsi a casa, ora, non trovando più grandi piazze vicino a casa siamo riusciti a convincerli a tornare perché sono due giocatori fortissimi che molte squadre vorrebbero.”

Le trattative sono terminate o manca ancora qualcosa?

“Il mercato è stato fatto, magari potrebbero arrivare ancora un paio di giocatori per completare la rosa. Diciamo, però, che il grosso della squadra è questo.”

Lartey, Federico, De Mori e Cangane potrebbero tornare?

“Sono tutti in ritiro con il Novara, naturalmente gli è stato fatto il contratto quindi vuol dire che qui sono andati bene e appunto questo rappresenta la sinergia tra la Cairese e il Novara. Perché la Cairese è la seconda panchina del Novara; qui devono arrivare i ragazzi ambiziosi con la voglia di fare una buona carriera nel calcio e possono ambire anche ad altre piazze. Infatti è da qua che si può fare il salto. Un esempio è proprio Lartey che ha fatto due mesi in juniores nazionale senza lamentarsi, lavorando tutto l’anno fino a quando mister Solari l’ha messo in campo e a quel punto l’hanno notato tutti. I ragazzi, quindi, devono avere questa voglia di venire a Cairo e lavorare.”