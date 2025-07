Serie D, Cairese. Colpo savonese dalla Serie C: Gabriele Giacchino è gialloblù

Cairo Montenotte. Un nuovo innesto per la Cairese: i gialloblù di Matteo Solari potranno contare su Gabriele Giacchino, attaccante esterno nato a Savona e che viene dall’esperienza in Serie C con la Lucchese.

Il comunicato:

L’A.S.D. Cairese 1919 è lieta di annunciare l’ingaggio di Gabriele Giacchino, attaccante esterno classe 2003!

Reduce dall’esperienza in Serie C con la Lucchese, Gabriele porta qualità ed esperienza al reparto offensivo gialloblù, dopo le ottime stagioni in Serie D con le maglie di Asti e Casale.

Da parte di tutta la società, i migliori auguri per la nuova stagione!