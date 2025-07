Serie C: la Cairese batte i Grizzlies e si prende la testa del girone

Cairo Montenotte. Vittoria pesante e prestazione di sostanza per la Cairese, che nello scontro diretto contro i Grizzlies Torino si impone con un convincente 7-1, conquistando il primo posto in classifica nel girone “A” a una giornata dal termine della regular season.La partita, andata in scena Domenica sul diamante di casa, era di quelle che valgono un’intera stagione. In palio, il primato e una seria ipoteca sulla qualificazione ai playoff. I padroni di casa, guidati dai manager Ferrer e De Bon, hanno risposto con una prova solida e concreta, mostrando fin dall’inizio concentrazione e determinazione.

La formazione iniziale ha visto Castagneto partire sul monte di lancio, con Marenco ricevitore. Gli angoli interni sono stati coperti da Bloise (terza base) e Bussetti (prima base), mentre Garra e Franchelli hanno completato l’infield. Esterno affidato a Estrada, De Bon e Mascarino, con Gabbani nel ruolo di battitore designato.

La gara si è aperta con una prima ripresa equilibrata, in cui sono stati i Grizzlies a sbloccare il punteggio, sfruttando alcune imprecisioni difensive della Cairese. I valbormidesi hanno però reagito immediatamente, pareggiando e poi portandosi in vantaggio già nel secondo inning.

Da quel momento le difese hanno prevalso, mantenendo il punteggio sul 2-1 per diversi inning nei quali i biancorossi hanno costruito diverse occasioni, senza però riuscire a trovare la zampata per allungare il punteggio, complice anche la buona tenuta dei piemontesi.

La svolta è arrivata nel settimo inning, dopo che a causa di un temporale si è dovuto sospendere l’incontro. Qui i padroni di casa hanno saputo gestire la situazione non perdendo la concentrazione e rimanendo focalizzati sull’obiettivo. Alla ripresa infatti, la Cairese è rientrata in campo con maggiore lucidità e intensità, riuscendo a piazzare un big inning da quattro punti, frutto di un attacco aggressivo e di una gestione efficace delle situazioni oltre che al grande lavoro settimanale in preparazione di questa partita.

L’ingresso sul monte di Buschiazzo – che ha rilevato un ottimo Castagneto autore di una prestazione maiuscola da: 7IP, 9K, 1H e 0R – da ulteriore sicurezza alla squadra, che riesce a chiudere la partita senza subire nulla sino alla fine dell’incontro.

Nell’ottavo attacco è arrivato anche il settimo punto, che ha fissato il punteggio sul definitivo 7-1.

Con questa vittoria, la Cairese sale in testa alla classifica e si prepara ora all’ultima giornata, che la vedrà impegnata contro il Fossano sul diamante di casa. Un incontro da non sottovalutare, che potrebbe sancire aritmeticamente la qualificazione alla fase finale.

In Under 15 la Cairese inarrestabile chiude la regolar Season con una striscia positiva di 5 vittorie consecutive, dimostrando sempre più convinzione nei propri mezzi. Come consuetudine Malatesta riceve i lanci di Anez Medina, in prima si posiziona Beltrame che insieme a Sechi difendono gli angoli, mentre centralmente Raimondo e Aiace completano il diamante interno, all’esterno fanno buona guardia D’Onofrio, Totraku e Vasquez Diaz, al suo esordio.

La gara promette battaglia e gli ospiti vanno in vantaggio 3 a 2 nel primo inning, la reazione non tarda ad arrivare e con le valide di Aiace , Totraku e Sechi i padroni di casa prendono il largo: 8 a 4 a fine della terza ripresa. Avvicendamento sul monte: sale Totraku, in prima Victor Flores , mentre Celaj e Cionti prendono posto all’esterno.

I Grizzlies si fanno più aggressivi e accorciano le distanze segnando 3 punti; pronta la reazione dell’attacco cairese che, sentendo il fiato sul collo degli avversari si scuote: Anez Medina apre con un lunghissimo Home Run interno il risveglio delle mazze valbormidesi, seguito poi dalle valide di Cionti, Malatesta e Flores. La partita si chiude con il punteggio 13 a 7 per i padroni di casa. Prossimo impegno il Torneo di Rovigo in Agosto, mentre si attendono comunicazioni per l’accesso ai play off U15.

Time out per i giovani cairesi Under 15

Panchina della Cairese prima della partita