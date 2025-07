Seconda Categoria, la Nolese piazza il colpaccio: ecco Lorenzo Scalia

Il calciomercato è un po’ come il paese dei balocchi e a tutti è giusto dare credito. A volte quindi, guardando a posteriori, viene da dire che si abusa un pochino del termine colpo. Ma questa volta è proprio il caso di dirlo. Che colpo! La Nolese in vista della prossima stagione ha tesserato il classe 1990 Lorenzo Scalia. Centrocampista simbolo del Finale, che l’anno scorso ha anche allenato, con cui aveva conquistato la storica promozione in Serie D.

Il comunicato del club e le parole del direttore sportivo Bordone

La Polisportiva Nolese è lieta di dare il benvenuto a Lorenzo Scalia, classe 1990, centrocampista di grande esperienza, capace all’occorrenza di ricoprire anche il ruolo di difensore.

Cresciuto nel settore giovanile del Finale Ligure, Scalia è stato uno dei protagonisti della storica promozione dei giallorossi in Serie D, indossando per diverse stagioni la fascia da capitano e distinguendosi come uomo spogliatoio e punto di riferimento per i compagni.

Lorenzo, che potrebbe ancora tranquillamente giocare in categorie ben superiori, ha subito sposato il progetto della Nolese. La società, infatti, punta a recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione, senza però rinunciare ai valori che da sempre la contraddistinguono: serenità, familiarità e un ambiente sano, capace di diventare una vera isola felice per tanti ragazzi

Il suo arrivo rappresenta un innesto di assoluto valore per la nostra prima squadra, non soltanto dal punto di vista tecnico e tattico, ma anche sotto il profilo della leadership e della personalità. La società intende infatti proseguire il proprio percorso di crescita puntando su giocatori in grado di trasmettere ai più giovani: cultura del lavoro, spirito di sacrificio e mentalità vincente.

Dai tempi di Brignole e Teneggi non si vedeva a Noli un’operazione di mercato così prestigiosa.

Per questo motivo, il club esprime piena soddisfazione per un acquisto che conferma la volontà della Nolese di consolidare la propria competitività nel panorama ligure.

Un plauso particolare va al Direttore Sportivo Pietro Bordone, che con questo innesto ha compiuto una vera e propria impresa sportiva, riuscendo a portare a Noli un calciatore di tale spessore, già protagonista della storia recente del calcio ligure. Dopo i numerosi colpi di mercato della scorsa stagione, Bordone ha nuovamente dimostrato determinazione, capacità e visione strategica nel costruire una squadra ambiziosa.

Queste le prime parole di un emozionato Bordone:

“L’arrivo di Lorenzo Scalia alla Nolese è nato quasi per caso, quasi per scherzo, durante una chiacchierata tra calcio e vita di tutti i giorni. Inizialmente sembrava un discorso campato per aria, poi però, parlando e confrontandoci, abbiamo iniziato a delineare concretamente il progetto per la prossima stagione.

Lorenzo è un classe 1990, il suo percorso calcistico lo conosciamo tutti. Non servirebbe nemmeno che fossi io qui a presentarlo: parliamo di un giocatore di livello assoluto. Ha sfiorato la Serie C con il Finale e ha vinto diversi campionati di Eccellenza. Potrebbe tranquillamente continuare a giocare in categorie importanti, come ha sempre fatto.

Alla fine, però, per dinamiche di vita e professionali, e per un perfetto incastro tra le sue esigenze e quelle della Nolese, siamo arrivati a questa scelta condivisa. Lui non viene qui per svernare, ma per dare tutto come ha sempre fatto, con passione e determinazione.

Abbiamo parlato a lungo, ci siamo visti più volte per confrontarci su tutto: dal campo al campionato, agli obiettivi. L’ho visto motivatissimo fin dall’inizio e questo mi ha fatto davvero piacere. La sua decisione è dettata dalla passione e dalla credibilità del progetto. È piaciuta l’idea della Nolese, è piaciuto il nostro percorso e la voglia di crescere che stiamo portando avanti da un paio d’anni.

Determinante è stato anche il contributo di Mister Saccone, che sin da subito ha accolto con entusiasmo la possibilità di ingaggiare il giocatore, riconoscendone non solo le qualità tecniche, ma anche le doti umane e carismatiche, fondamentali per guidare il gruppo e assumere la leadership dello spogliatoio.

Per una società come la nostra, riuscire a portare un calciatore di questo calibro è motivo di grande soddisfazione e un segnale importante: significa che stiamo lavorando nella direzione giusta e che il nostro progetto ha un certo appeal.

C’è ancora spazio nel calcio per le scelte di cuore, per il sentimento. E questa ne è la dimostrazione.

A Lorenzo Scalia, da parte di tutta la società, della dirigenza, dello staff tecnico e dei tifosi, va il più caloroso benvenuto.

Benvenuto a Noli, Lorenzo!