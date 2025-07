Seconda Categoria, è Mario Cella il nuovo mister del Murialdo

Il Murialdo volta pagina. Conclusa l’avventura di mister Mirco Bagnasco, il club ha scelto il nuovo allenatore. Sarà il savonese Mario Cella a guidare i biancorossi nel prossimo campionato di Seconda Categoria.

L’allenatore ha sfiorato la promozione in Prima Categoria l’anno scorso con la Priamar Liguria, raggiungendo la finale playoff con la Virtus Don Bosco. Match pareggiato 1 a 1 che ha visto quindi prevalere i varazzini per la differenza reti.

Sarà una rosa extra large quella dei valligiani con tanti savonesi che seguiranno il mister nella nuova avventura. Da un paio di stagioni la piccola realtà valbormidese sta vivendo un rilancio importante. Dalla difficoltà nel reperire giocatori a un appeal quasi inspiegabile: “Sinceramente non so darmi una risposta, impensabile fino a qualche anno fa che qualcuno mi telefonasse per proporsi. Abbiamo una squadra di giovani e si respira entusiasmo, sono contento. Penso che il fatto di avere seguito e una tifoseria aiuti molto. Non vedo l’ora di fare i derby con il Bardineto”, commenta il presidente Enzo Barlocco.