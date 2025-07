Seconda Categoria, accelera il Pallare tra conferme e novità

Tante novità per il Pallare, squadra che si appresta a disputare il campionato di Seconda Categoria. L’allenatore, come annunciato, sarà Dario Roso. Si tratta di un ritorno.

Le ultime novità sono gli ingressi in rosa di Mattia Torello, che riprende a giocare dopo un periodo di inattività, e Robin Siri, difensore ex Albissole e Letimbro. Sembrava destinato al Sassello ma poi ha scelto di seguire il suo ex allenatore. Da un anno di stop rientra Amatore Morando.

Raffica di conferme anche: resteranno nel club del presidente Isnardi i giocatori Marco Briano, Sardar Abbass e Dejan Borkovic. Entra nello staff Daniele Galliano, preparatore dei portieri ex Carcarese e Dego.