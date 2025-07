Scontro tra auto sulla Sp 29, due feriti

Agg ore 21 La circolazione è tornata regolare.

Quiliano. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi sul tratto della Sp 29, nel comune di Quiliano, in località Tecci.

Secondo quanto appreso, intorno alle 18.00, si è verificato uno scontro tra due auto, per cause ancora in via di accertamento: entrambi i conducenti delle vetture sono rimasti feriti a seguito dell’impatto tra le due vetture in transito.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Altare, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco: dopo le prime cure da parte dei sanitari, i due guidatori, un ragazzo e una donna, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.

Stando a quanto riferito, nonostante la dinamica del sinistro, le loro condizioni non sono giudicate gravi.

Al momento, per consentire l’azione dei soccorritori, per la successiva rimozione dei mezzi incidentati e la messa in sicurezza del collegamento viario, la strada provinciale è chiusa alla viabilità, in attesa che si possa quanto prima riprstinare la normale circolazione.