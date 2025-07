Liguria. E’ iniziato ufficialmente il mese dell’esodo (e del controesodo) per le vacanze. In occasione delle ferie agostane saranno milioni gli italiani e i turisti a mettersi in viaggio su strade e autostrade, e proprio ad agosto sono tre i bollini neri previsti in autostrada per il traffico, oltre una decina i bollini rossi.

Esodo estivo, previsioni traffico agosto: bollino nero e bollino rosso

Con il termine “bollino nero” si indicano le giornate in cui si prevede un traffico ben oltre la media, con tempi di percorrenza lunghi e code. Per l’ultimo fine settimana di luglio il traffico in fase di partenza resta molto sostenuto sabato e domenica mattina, tenendo conto anche degli spostamenti giornalieri a breve raggio. Ad agosto invece si concentrano i bollini neri: due nelle mattinata di sabato 2 e nel pomeriggio del 9 agosto, bollini rossi tra venerdì e domenica.

Sul fronte rientri nessun bollino nero ma tanti rossi: la mattina di lunedì 4 agosto, la giornata di sabato 9 e la mattina di domenica 10, e poi raffica di “rossi” sabato 16, domenica 17, lunedì 18 e ancora sabato 23 e domenica 24 agosto, sabato 30 e domenica 31.

Ferragosto, le previsioni di traffico per esodo e controesodo

La settimana di Ferragosto sarà segnata da probabili partenze fin dal giovedì 14 agosto, mentre il giorno 15 si prevede traffico molto intenso, specialmente in ambito della viabilità locale, a causa delle tradizionali gite giornaliere.

Da domenica 17 e lunedì 18 agosto si presume inizi la grande fase del rientro dai luoghi di vacanza, che interesserà anche le domeniche del 24 e 31 agosto e i lunedì del 25 agosto e primo settembre. Oltre al cosiddetto “controesodo”, nelle ultime due settimane di agosto si prevede comunque ancora traffico intenso per le ultime partenze, concentrato tra il venerdì pomeriggio e il sabato mattina.

Proprio alla luce del traffico, durante le giornate considerate critiche sono state disposte limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate (qui il calendario).

Esodo estivo, stop ai cantieri sulle autostrade liguri

In Liguria Autostrade per l’Italia ha stabilito lo stop ai cantieri fino al 29 settembre, dopo il Salone Nautico (18-23 settembre).

Alla luce dell’esodo estivo, sulle tratte di competenza di Concessioni del Tirreno, sia sulla A10 sia sulla A12 da venerdì 25 luglio sino alle prime settimane di settembre non sarà presente alcun cantiere durante le ore diurne.

Sulle tratte di competenza di Autostrada dei Fiori, da venerdì 4 luglio fino al 30 settembre, dalle 14 di ogni venerdì alle ore 12 di ogni domenica, sulla A6 Torino-Savona in direzione mare saranno sempre percorribili due corsie.

Anche Anas fino all’8 settembre ha chiuso o sospesi i cantieri.

L’intensificazione della circolazione in Liguria potrà in particolare le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria) e la SS45 di Val Trebbia.

Le informazioni sul traffico

Per la situazione dei cantieri inamovibili Anas invita i viaggiatori a consultare prima di partire la pagina Esodo estivo.

Per un viaggio informato le notizie su esodo estivo e viabilità sono disponibili ai link https://www.stradeanas.it/it/esodoestivo e www.stradeanas.it/infotraffico e attraverso i canali social corporate (Facebook.com/stradeanas e gli account X @stradeanas, @VAIstradeanas e @clientiAnas) seguendo l’hashtag #esodoestivo2025.

Le informazioni sul traffico sono inoltre disponibili sui seguenti canali:

– VAI (Viabilità Anas Integrata) all’indirizzo www.stradeanas.it/info-viabilità/vai;

– APP “VAI” di Anas, scaricabile gratuitamente in “App store” e in “Play store”;

– CCISS Viaggiare Informati del Ministero delle Infrastrutture al quale Anas partecipa attivamente con risorse dedicate e dati sul traffico;

– Numero verde Pronto Anas 800.841.148 del Servizio Clienti Anas per parlare con un operatore h24 e avere informazioni sulla viabilità in tempo reale. Inoltre, digitando il tasto 5 si può avere una panoramica sullo stato del traffico sulla rete con la posizione dei cantieri, con il tasto 0 è disponibile la situazione previsionale del fine settimana.

– Live Chat del Servizio Clienti all’indirizzo www.stradeanas.it per parlare con un operatore dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e avere anche informazioni sulla viabilità in tempo reale e sui cantieri inamovibili.

Bollettini di viabilità sono trasmessi su Tgcom24 e sulle radio partner di Anas: Rai Isoradio, Radio Italia (nazionale).