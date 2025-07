Savona, scontro bici-moto in corso Tardy e Benech: giovane in codice giallo al San Paolo

Savona. E’ stato trasportato in codice giallo al San Paolo di Savona, il ventenne che questa mattina, in corso Tardy e Benech, si è scontrato con una bicicletta.

L’impatto è avvenuto nei pressi delle strisce pedonali davanti al supermercato iN’s e dalle testimonianze ricevute il ciclista (e sempre da quanto riferito un po’ brillo) avrebbe attraversato con il semaforo rosso. Era dunque semaforo verde per il giovane che, non ha fatto in tempo a frenare.

Sul posto è intervenuta tempestivamente la Croce Oro Mare, sez di Savona oltre che alla Polizia Municipale. L’esatta dinamica dei fatti è ancora al vaglio della polizia che sta cercando di ricostruire l’accaduto.