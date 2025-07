Savona, scippa e ferisce una 73enne: arrestato. Un’altra donna rapinata lo stesso giorno: la polizia invita a denunciare

Savona. Ci sarebbe un secondo scippo, avvenuto pochi minuti prima rispetto all’episodio di piazza Pergolesi a Savona, compiuto probabilmente dallo stesso uomo che, il 9 luglio scorso, ha aggredito una donna di 73 anni per strapparle la catenina d’oro dal collo, facendola cadere a terra e provocandole la frattura di una spalla.

L’uomo, un cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale e con precedenti, è stato fermato dalla polizia per rapina aggravata. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio del 9 luglio, sul lungomare savonese. L’uomo era fuggito subito dopo il colpo, ma grazie alle indagini della squadra mobile era stato rintracciato e identificato.

A suo carico sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza che hanno portato al fermo, anche per il possibile rischio di fuga. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Genova Marassi, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Ma secondo gli investigatori, quello in piazza Pergolesi potrebbe non essere l’unico scippo realizzato dallo stesso uomo. Prima dell’aggressione alla 73enne, in via Cesare Battisti, infatti, si sarebbe verificato un secondo scippo, intorno alle 17, ai danni di una donna che ha chiesto aiuto in strada, e in seguito soccorsa da alcuni passanti.

In questo caso, però, la vittima non ha chiamato il 112 e non ha sporto denuncia. Le forze dell’ordine ritengono che anche questo gesto possa essere riconducibile all’uomo arrestato. Per questo motivo, le forze dell’ordine invitano la donna coinvolta nello scippo di via Cesare Battisti a recarsi in Questura, così da poter formalizzare la denuncia e aiutare a chiarire l’intera vicenda.