Savona, rinviati a fine agosto i fuochi d’artificio: “Motivi tecnici”

Savona. Lo spettocolo pirotecnico previsto per fine luglio è stato rinviato a fine agosto per motivi tecnici. La decisione è stata presa ieri, con l’accordo tra Comune e Bagni Marini.

“Si tratta di un rinvio tecnico per un duplice motivo – spiegano Enrico Schiappapietra, presidente di Confcommercio Savona e del consorzio dei Bagni Marini ed Elisa Di Padova, vicesindaco e assessore al commercio di Savona – Abbiamo appreso che la sera del 26 luglio era già stato programmato uno spettacolo, che pur essendo organizzato da un privato, sarà visibile dal lungomare savonese. Inoltre la chiatta che la ditta avrebbe dovuto utilizzare per il nostro spettacolo, al momento è priva delle abilitazioni necessarie. A questo punto ci sembra corretto attendere che le certificazioni arrivino e spostare l’evento in un’altra data, confermando l’intenzione di svolgere lo spettacolo sul mare proprio per attutire l’impatto acustico, quindi nel rispetto degli animali che non vogliamo si spaventino, ma anche per evitare il rischio di incendi o problemi. La nuova data non è ancora stata stabilita, ma la comunicheremo al più presto in base alla disponibilità della chiatta”.

Lo spettacolo pirotecnico andrà a coronare il calendario di eventi di agosto.

Giovedì 31 luglio in Darsena ci sarà l’ultima data del Festival Savona DownTown: “Darsena delle meraviglie”, che apre al mese di agosto e si proietta verso l’appuntamento con la tradizione del 14 agosto, con la posa dei lumini in mare davanti a tutto il litorale savonese.

L’iniziativa fa parte del calendario di eventi promosso dai Bagni marini di Savona in collaborazione con il Comune e l’Autorità di Sistema portuale e, a partire dalle ore 22, vedrà gli abitanti ritrovarsi in spiaggia per posare in mare il proprio lumino in segno benaugurale.

Dopo la scenografica posa dei lumini, sempre la sera del 14 agosto l’appuntamento è alla spiaggia dello Scaletto (alle Fornaci) con concerti, musica e una grande festa per aspettare il Ferragosto.

Lo Scaletto quest’anno gode di una doppia bandiera: non solo il vessillo blu a premiare la qualità del mare, ma anche la bandiera lilla a certificare un servizio accessibile alle persone con disabilità. Lo Scaletto è infatti senza scalini e consente a tutti di accedere alla spiaggia e al mare.