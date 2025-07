Savona, profumi e sapori si incontrano a Villa Cambiaso: in arrivo una cena sensoriale unica nel suo genere

Savona. Un’esperienza raffinata ed evocativa, dove gusto e olfatto si fondono nel cuore di una delle dimore storiche più affascinanti della Liguria. Domenica 27 luglio, 19,30, è in programma, presso la suggestiva Villa Cambiaso una cena sensoriale olfattiva che vedrà protagonisti alcuni dei nomi più significativi della cultura enogastronomica e creativa savonese.

A ideare e animare la serata saranno due realtà d’eccellenza del territorio: il Ristorante Carletto e la profumeria artistica Abaton.

Carletto nasce come home restaurant, una cucina d’autore costruita nel calore dell’accoglienza domestica, capace di trasformare ogni piatto in racconto. Oggi è un ristorante di riferimento per chi cerca autenticità, creatività e valorizzazione dei prodotti locali, sempre con una forte impronta emozionale e narrativa.

Abaton è invece una delle maison italiane più rinomate nel mondo della profumeria artistica, con un forte legame al territorio. Simbolo di questa identità sono i profumi al chinotto di Savona, divenuti una firma olfattiva inconfondibile, ambasciatori di una storia antica e preziosa.

Queste fragranze ed altri capolavori della profumeria artistica internazionale saranno raccontate e spiegate nel corso della serata – ma non solo… i profumi diventeranno muse che dovranno ispirare i piatti del menu, in un originale percorso sensoriale che unisce note olfattive e sapori gastronomici nella ricerca di una sinestesia che trasformerà una cena in una viaggio emozionale.

L’esperienza si aprirà con una visita guidata al piano nobile della villa e proseguirà nel giardino secolare, dominato dai maestosi cedri del Libano, dove si svolgerà la cena.

A suggellare il legame tra natura, cultura e identità locale sarà anche un gesto simbolico ma profondamente significativo: il Presidio Slow Food del Chinotto di Savona donerà a Villa Cambiaso una pianta di chinotto, che sarà messa a dimora nel giardino come segno di continuità e valorizzazione del patrimonio botanico e gastronomico della città.

La serata sarà a numero chiuso, con prenotazione obbligatoria.

Per maggiori informazioni e dettagli sull’evento: www.villacambiaso.it/cenaolfattiva/