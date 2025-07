Savona, più di 80 bambini a caccia di rifiuti sulla spiaggia: raccolti oltre 3 mila mozziconi allo Scaletto

Savona. Giovedì 17 luglio si è svolto a Savona l’evento “No mozziconi allo Scaletto”, organizzato da Assonautica in collaborazione con l’Associazione “Amici dello Scaletto Furnaxi”. Si tratta di una vera e propria “caccia al mozzicone” in spiaggia e in passeggiata, armati di retino o pinza per raccogliere.

Insieme ai soci del sodalizio c’erano anche tre bimbi: Arianna, Lorenzo ed Elisabetta. Consideriamo importante la presenza dei giovanissimi perché, oltre a recepire i buoni esempi, possono essere un tramite per diffonderli.

Questa volta siamo andati oltre a ogni aspettativa perché sono arrivati in spiaggia un’ottantina di bambini del “campo solare” e, con nostra grande sorpresa, hanno indossato i guanti e si sono uniti tutti alla raccolta usando secchielli, bottiglie e retini che abbiamo messo a disposizione.

Non ne avevamo per tutti, perciò si sono uniti in gruppi, la spiaggia è stata letteralmente invasa dai piccoli “cacciatori di rifiuti”. Hanno affiancato i “veterani” di Assonautica, a dimostrazione che non si è mai troppo piccoli o troppo grandi per mettere in atto comportamenti per la tutela dell’ambiente che possano essere di buon esempio per gli altri.

La raccolta vera e propria è durata circa un’ora, sotto un sole cocente. Come succede sempre, il “bottino” complessivo è stato consistente, oltre a vari rifiuti in plastica e in materiali diversi, sono stati raccolti più di 3000 mozziconi!

Gianni Bennati, presidente dell’Associazione “Amici dello Scaletto Furnaxi”, ha premiato con delle medaglie i bambini che si sono dimostrati più attivi come “cacciatori di rifiuti”.

Assonautica ha premiato i più piccoli del gruppo con “Il ciclo dell’acqua”, dispensa illustrata dedicata alla Scuola dell’infanzia, offerta dalla Casa Editrice Educando Libri.

“n questa manifestazione abbiamo anche iniziato a promuovere i “portacenere da spiaggia”, fatti in casa con piccole lattine di recupero, verniciati e rifiniti con la scritta “Proteggi il mare!”. Vengono offerti in omaggio, chiedendo in cambio di essere “testimonial” del progetto: una semplice foto da condividere sui social. Confidiamo che questa proposta venga accolta da molti. I nostri primi testimonial sono stati due bagnanti di Stella. Hanno accettato lo scatto fotografico con il portacenere ma già erano abituati a raccogliere i loro mozziconi in un contenitore. Lo stesso è successo con una coppia di torinesi in vacanza, anche loro avevano i propri contenitori portatili e sono stati contenti di vedere la nostra iniziativa di pulizia. Menomale che ci sono persone così, ci hanno dimostrato che l’educazione civica esiste ancora”, fanno sapere in una nota.

Assonautica ringrazia tutti i partecipanti alla raccolta e l’Associazione “Amici dello Scaletto Furnaxi” per la collaborazione. Un ringraziamento speciale ai bambini, con l’augurio che possano crescere conservando l’amore per il mare e la volontà di proteggerlo.