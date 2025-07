Savona piange la scomparsa di Angelo Giovo, “Lino del porto”, storico artigiano della Vecchia Darsena

Savona. Lutto a Savona per la scomparsa di Angelo Giovo, conosciuto da tutti come “Lino del porto”, storico artigiano della Vecchia Darsena.

Si è spento all’età di 98 anni.

“Se ne va una autentica icona, conosciuto e stimato da tutti nella zona del porto savonese per la leggendaria maestria del suo operare: ancora oggi molti proprietari di barche lo andavano ancora a cercare, per invocare il suo aiuto, laddove la sua esperienza e la sua manualità riuscivano a sopravanzare anche le moderne tecnologie” raccontano di lui.

Persona mite ed amabilissima, con modi cortesi e con l’inconfondibile parlata in dialetto, un artigiano della nautica d’altri tempi: “La sua scomparsa segna la fine di un’epoca irripetibile: una persona modesta, che sicuramente non avrà il riconoscimento di una targa, ma che porta via con sé un pezzo di storia di una Savona che non c’è più”.

I funerali si terranno domani, venerdì 4 luglio, alle ore 15.00, presso la chiesa di San Pietro a Savona.