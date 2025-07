Savona, paura in via Ariosto per una lite famigliare: donna minaccia di dare fuoco all’alloggio

Savona. Quartiere di Santa Rita blindato dai Vigili del fuoco: in via Ariosto a seguito di una lite famigliare tra madre e figlia, una delle donne ha minacciato di incendiare l’alloggio e, di conseguenza, si è temuto il peggio per tutti gli inquilini del palazzo.

Momenti di grande apprensione con una massiccia mobilitazione di forze dell’ordine, che hanno inizialmente fatto evacuare alcuni residenti. Un grande spavento per tutti, ma per fortuna l’allarme è rientrato grazie alla prontezza degli agenti della Polizia locale e dei Vigili del fuoco, che sono riusciti ad entrare nell’appartamento e tranquillizzare la donna.

In pochi minuti è stata chiusa la strada e anche le vie di accesso sono state interdette, una mobilitazione importante che è riuscita a chiudere l’emergenza senza danni e feriti.