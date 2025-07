Savona, Paroli incontra il presidente della Provincia Olivieri e il comandante della Capitaneria di porto Lo Presti

Savona. Si è svolto questa mattina l’incontro tra il Presidente della Provincia di Savona Olivieri e il Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure occidentale Avvocato Matteo Paroli.

Il Presidente della Provincia di Savona ha voluto ripercorrere personalmente con il Presidente Paroli le tappe del lavoro portato avanti in sinergia e aggiornarsi sulle varie tematiche di comune interesse, ribadendo la piena intenzione di continuare a lavorare per definire le necessità del Comprensorio Portuale Savonese: “Questa mattina ho avuto il piacere di conoscere personalmente, ricevendolo presso la sede della Provincia, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Avvocato Paroli. E’ stato un incontro cordiale in cui ci si è rapidamente confrontati sui ben noti temi che interessano il settore portuale e il sistema produttivo tutto del Comprensorio Savonese che nella piattaforma logistica ligure, di cui i porti di Savona-Vado sono parte fondamentale, vede un riferimento e un motore centrale. Gli obiettivi, comuni e condivisi, sono di dare concrete ed efficaci risposte ai bisogni infrastrutturali e di possibilità di programmazione certa degli intenti e delle scelte settoriali e di particolare interesse che il Nostro sistema produttivo, sia industriale-manifatturiero sia logistico sia del terziario con quello turistico ricettivo, di cui la nostra Provincia è leader, necessitano.”

La nomina dell’Avvocato Matteo Paroli a Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure occidentale si è concretizzata il 25 luglio scorso: un incarico fondamentale per la guida di una parte trainante del mondo produttivo della realtà Portuale-Logistica Ligure, i Porti di Savona-Vado e l’importantissimo retroporto, per un sistema complessivo fondamentale nell’apparato produttivo nazionale e conseguentemente europeo.

Inoltre il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale nella mattinata odierna ha fatto visita anche alla Capitaneria di Porto di Savona accolto dal Capo del Compartimento Marittimo di Savona, CV (CP) Matteo Lo Presti.

Nel corso della visita, il Comandante Lo Presti ha evidenziato l’impegno ed i risultati conseguiti nella gestione dei traffici portuali, di concerto con gli Uffici di Savona della AdSP, sottolineando l’intensa attività di prevenzione ed efficacia svolta quotidianamente in materia di sicurezza ed operatività portuale ai quali sia l’Autorità di sistema portuale sia la Capitaneria di porto sono, ciascuno per il proprio profilo di competenza, istituzionalmente preposti.

Sono state, inoltre, evidenziate le criticità che riguardano i sorgitori di Savona (manutenzione delle infrastrutture) e Vado Ligure (attualmente interessato da importanti lavori legati alla realizzazione delle dighe di Genova e Vado Ligure) che dovranno essere affrontate con azioni sinergiche e risolute a tutela della operatività ed efficienza dei due porti.

Nella circostanza il presidente Paroli ha voluto esprimere il suo più vivo compiacimento al personale militare della Capitaneria di porto di Savona per le meritorie attività che la Guardia Costiera effettua in porto e per la dedizione che i militari pongono nell’assolvimento dei loro doveri, confermando la volontà di una governance condivisa che sappia coniugare le esigenze di sicurezza della navigazione e portuale con le scelte strategiche di programmazione e gestione dell’Adsp.