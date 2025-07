Savona, Orsi: “Per i parcheggi meno entrate previste per 45mila euro, non ha funzionato la pedonalizzazione”

Savona. “Mi ha sorpreso vedere la dimunzione in entrata degli introiti dei parcheggi per 45mila euro. Immagino che l’aspettativa dell’amministrazione era avere un aumento dell’introito dovuto a un maggiore utilizzo del parcheggio di Piazza del Popolo. Non mi risulta siano aumentati i passeggeri o i chilometri del trasporto pubblico locale, quindi deduco che la pedonalizzazione non ha avuto alcun effetto positivo, anzi di tenere le persone lontane dal centro città“. Lo dice il consigliere Fabio Orsi durante il dibattito in commissione consiliare sulla variazione di bilancio.

L’assessore Ilaria Becco ha replicato: “In sede di bilancio di previsione era stata fatta una stima più alta degli anni precedenti – circa 1 milione e 15mila euro – in considerazione del fatto che in quel momento si sperava di poter passare più velocemente all’affidamento dei parcheggi a Tpl. Siccome sappiamo che questo corrisponderà, ce lo auguriamo tutti, a un servizio più efficiente grazie a una serie di investimenti sui parcheggi avevamo stimato un importo maggiore. Visto che ad oggi il contratto ad Ata è prorogato fino a fine ottobre immaginiamo che questo aumento non ci sarà e abbiamo riportato l’entrata dei parcheggi all’anno scorso“.

Orsi aggiunge a margine della seduta: “Molti di noi dissero che eliminare i parcheggi dal centro era un errore senza riorganizzare prima il tpl e senza aver fatto il piano della mobilità e della sosta, era assurdo. Nel merito io ero e resto totalmente contrario a quelle due chiusure. In questi due anni ho visto il centro sempre meno frequentato (spesso pure peggio frequentato) e la crisi dei negozianti lo testimonia. Le scelte sui ‘sensi di marcia’ hanno dato una mano a peggiorare le cose. L’altro ieri abbiamo avuto la prova che le persone sono state tenute lontane dal centro, quando avevo detto che saremmo arrivati qui mi avevano detto di essere un ‘fomentatore, retrogrado'”.