Savona, nel palazzo del Comune lunedì 7 luglio nasce il “Punto digitale facile”

Savona. Il Comune di Savona compie un altro passo avanti nell’impegno a favore dell’inclusione digitale e della semplificazione amministrativa, affinché le tecnologie siano un vero strumento di partecipazione e cittadinanza attiva.

Dopo l’introduzione della app Municipium e al restyling del sito del Comune che ha visto anche l’implementazione della funzionalità che oggi, grazie a un impiego di fondi PNRR e FESR pari a 1 milione 900mila euro, consentono di accedere complessivamente a 190 servizi digitali, adesso l’Amministrazione si dedica anche all’alfabetizzazione informatica.

Questa mattina, infatti, la giunta comunale ha approvato un protocollo d’intesa con Arci Liguria APS, Auser Savona ODV e Progetto Città società cooperativa sociale onlus per l’apertura di un Punto digitale facile presso la sede comunale. I volontari che partecipano all’iniziativa hanno seguito specifici corsi di formazione realizzati da Liguria Digitale.

Il primo giorno di attività dello sportello sarà lunedì 7 luglio.

L’iniziativa, promossa con il supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mira a rendere le competenze digitali accessibili a tutte le fasce della popolazione, affinché ciascuno possa usufruire in modo autonomo e consapevole delle opportunità offerte dal nuovo sito internet e dalla app.

Il nuovo sportello è ospitato al piano terreno del Palazzo Comunale, lato Corso Italia, e sarà attivo grazie all’impegno dei volontari delle associazioni coinvolte, offrendo supporto gratuito su temi quali:

l’attivazione e l’uso dell’identità digitale (SPID, CIE)

l’accesso ai servizi online dell’anagrafe (es. come si richiede un certificato, come si accede allo stato civile, come si iscrive un bambino all’asilo, come si può richiedere il bollino per il parcheggio residenti…)

l’utilizzo sicuro della rete (protezione dei dati, riconoscimento delle fake news)

l’uso di strumenti digitali quotidiani (email, app, social, videoconferenze).

Gli orari di apertura del Punto digitale facile sono:

Lunedì: 8.30 – 12.30

Martedì: 14.30 – 16.00

Mercoledì: 8.30 – 12.30

“Un’Amministrazione moderna – dichiara l’Assessore all’Innovazione Digitale Maria Gabriella Branca – non può limitarsi a digitalizzare i servizi , ma deve fare in modo che nessuno resti indietro. Questo nuovo punto di facilitazione rappresenta un ponte tra le persone e i diritti digitali, ed è un esempio concreto di collaborazione virtuosa tra istituzioni e Terzo Settore che voglio ringraziare per la disponibilità e la competenza che mettono a disposizione della comunità”.