Savona, le Figlie di Nostra Signora della Neve celebrano il Capitolo generale della Congregazione

Savona. Le Figlie di Nostra Signora della Neve annunciano la celebrazione del Capitolo generale della Congregazione, che si terrà a Savona dal 16 luglio al 1° agosto, e invitano tutti ad “accompagnarle con la preghiera, affinché lo Spirito Santo illumini e guidi ogni passo di questo importante momento di discernimento e rinnovamento”.

Fondata a Savona nel 1843 dal venerato Canonico Giovanni Battista Becchi, la Congregazione, ispirata da “un ardente carisma di carità, si dedica con amore alle opere di misericordia: educazione dei piccoli e dei giovani, cura degli ammalati e degli anziani, e formazione delle famiglie, in Italia e nelle missioni”.

Nel solco del fondatore e delle prime sorelle, e nella fedeltà alla Chiesa, le religiose desiderano oggi come ieri offrire la testimonianza di “una vita totalmente consacrata a Dio, vissuta con passione per ogni persona, nella fede, nella fiducia e nella Speranza in Cristo Gesù”.