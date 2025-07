Savona, le confraternite diocesane piangono il cristante Luciano Gallo

Stella. “Con profonda commozione comunichiamo che è tornato alla Casa del Padre il confratello Luciano Gallo”. Lo annuncia il Priorato Diocesano delle Confraternite, che ricorda “con affetto la sua dedizione, specialmente come cristante, la sua passione, la sua abilità e la devozione con cui per tanti anni ha svolto quest’attività, portando con rispetto l’immagine di Gesù crocifisso nelle processioni tra le vie delle nostre città e dei nostri paesi”.

Gallo aveva 71 anni ed era originario della frazione San Giovanni. “Ha dato testimonianza pubblica di fede trasmettendo questa tradizione tipicamente confraternale anche a molti giovani che hanno seguito negli insegnamenti – aggiunge il Priorato diocesano – Ringraziamo il Signore per il dono della sua vita e averci donato un confratello sempre accogliente e con il sorriso. Siamo vicini ai fratelli e ai familiari in questo momento doloroso”.

“Ci troviamo oggi qui con il cuore pesante ma anche colmo di ricordi preziosi per salutare il nostro caro amico Luciano Gallo – scrivono i Cristanti della Diocesi di Savona-Noli – Luciano era molto più di un nome, era un’anima gentile che ha toccato profondamente la vita di ognuno di noi. Come confratello ha condiviso con noi un cammino di fede e servizio, dimostrando sempre una dedizione esemplare e un profondo senso di comunità. Era un vero cristante, un uomo la cui fede si manifestava non solo nelle parole ma in ogni suo gesto e in ogni sua azione, specialmente nel portare nelle processioni il crocifisso, vero punto di riferimento”.

“C’è una cosa che più di tutte ci mancherà di Luciano: il suo sorriso – aggiungono – Era un sorriso contagioso, sincero, capace di illuminare anche le giornate più grigie. Un sorriso che esprimeva la sua natura amabile, la sua capacità di vedere il buono in ogni situazione e trasmettere serenità a chiunque incontrasse. Non importava cosa stesse affrontando, Luciano aveva sempre un sorriso per tutti. Non c’è da meravigliarsi se era amato da tutti”.

“La sua generosità, la sua disponibilità, la sua presenza rassicurante lo rendevano una figura centrale nella comunità – concludono i Cristanti – Era un punto di riferimento, un amico su cui contare, un vicino sempre pronto a dare una mano. Diciamo ‘Arrivederci!’ ad un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nei nostri cuori. Il suo spirito, il suo esempio e soprattutto il suo sorriso continueranno a vivere in noi e nei ricordi che gelosamente custodiremo. Grazie, Luciano, per tutto ciò che sei stato. Riposa in pace, caro amico”.

“Oggi la confraternita ha perso una grande persona e un gran maestro: è tornato alla Casa del Padre Luciano Gallo – è il cordoglio della Confraternita Nostra Signora della Neve e San Nicolò di Albisola Superiore – La confraternita si stringe al dolore dei suoi cari. Riposi in pace”.

Il rosario sarà recitato oggi, lunedì 21 luglio, alle ore 18:30 presso l’obitorio dell’Ospedale San Paolo di Savona, il nosocomio dov’è mancato, e alle 20 nella Chiesa San Giovanni Battista a Stella. Il funerale sarà celebrato domani, martedì 22 luglio, alle 10 nella parrocchiale.