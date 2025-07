Savona, lavori sul Letimbro dal ponte di Santa Rita: trovati reperti architettonici

Savona. Nel corso degli scavi archeologici, propedeutici allo scavo conclusivo per la realizzazione dell’intervento di ampliamento del letto del Letimbro dal ponte di Santa Rita è

stato rinvenuto un volume ipogeo, parzialmente interrato da detriti, che presenta traccia di affresco sulle pareti, come risulta dalla relazione della società Regio IX Liguria Archeologia. I lavori sono sospesi nell’attesa della demolizione.

Il 17 giugno si è svolto un sopralluogo presso il cantiere, alla presenza del personale della sopritendenza archeologica e monumentale, nel corso del quale si è ribadita l’esigenza, ai fini di tutela del

bene culturale, di svuotare il vano ipogeo dai detriti senza demolire il vano stesso.

Il Comune ha approvato una variante per poter aspirare i detriti all’interno e poter permettere di catalogare e ricostruire la storia del ritrovamento per poi dare il via libera alla demolizione per poter concludere i lavori.

Questo intervento rientra tra gli interventi di messa in sicurezza dei torrenti e dei rii. Gli altri due cantieri apriranno uno a Lavagnola e l’altro più a valle per un totale di 2 milioni di euro.